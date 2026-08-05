La Federación de Peñas del Racing estrena nueva directiva

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M.V.

El colectivo de peñistas racinguistas afronta una nueva etapa con ilusión, compromiso y con la firme voluntad de trabajar por las peñas y por el crecimiento de la entidad, promoviendo la participación, el diálogo y la colaboración, con el fin de construir un proyecto del que toda la afición pueda sentirse orgullosa.

La nueva junta directiva de la Federación de Peñas Racinguistas tiene representación de un total de ocho de las peñas racinguistas y queda configurada de la siguiente manera:

Presidenta: Uxía Prieto (Peña D´Tapas)

Vicepresidenta: Raquel Pena (Peña Morandeira)

Secretaria: Iria Pereira (Peña San Juan)

Tesorero: Fran Serantes (Peña El Palo del Gallinero)

Vocal: Gabriela Pena (Peña Marera Verde)

Vocal: Beatriz Paz (Peña El Camarote)

Vocal: Miguel Pazos (Peña Castiza)

Vocal: Álvaro Rodríguez (Peña Entrecastillos)

6508 abonados renovaron su fidelidad con el Racing

De muy satisfactoria se puede catalogar la respuesta de los socios racinguistas una vez finalizado el periodo de renovación de abonos. Un total de 6508 aficionados renovaron su vínculo con el club. A pesar de que las dos últimas temporadas fueron decepcionantes, el racinguismo sigue muy fuerte y muy vivo, afrontando con ilusión una nueva temporada.

Hasta este viernes tienen lugar los cambios de asiento y localidad en las oficinas de A Malata, mientras que a partir del lunes estará abierto el plazo para nuevas altas, una gestión que podrá hacerse tanto online como de manera presencial.

Las obras de la cubierta, a buen ritmo

Durante las últimas semanas se está procediendo a desmontar las planchas de la cubierta del Estadio de A Malata, estando muy avanzados los trabajos en las gradas de Preferencia y Fondo Norte. Los trabajos del cambio de cubierta se prolongarán durante los próximos meses, por lo que el presidente del Racing, Manuel Ansede, agradeció de forma especial a los socios que renovaron su fidelidad con el club, en una temporada donde las obras en la cubierta podrían ocasionar alguna que otra incomodidad a la afición durante la primera vuelta del campeonato.