El Chiquibasket encara su XXI edición en Ferrol con cerca de 40 participantes

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El baloncesto volverá a tener un espacio destacado este verano en Ferrol con la celebración de la XXI edición del Campus Chiquibasket, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la ciudad que tendrá lugar del 10 al 14 de agosto en el pabellón de Esteiro.

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, y el entrenador Chiqui Barros presentaron este martes una nueva edición de una actividad que ha vuelto a registrar una elevada demanda. Inicialmente se habían ofertado 30 plazas, aunque la organización decidió ampliar el cupo hasta las 40 ante el número de solicitudes recibidas.

El campus se desarrollará en horario de mañana, entre las 10:00 y las 13:00 horas, y está dirigido a niños y jóvenes de entre cinco y 22 años.

Formación y tecnificación durante cinco jornadas

Bajo la dirección de Chiqui Barros, el programa combinará el trabajo de baloncesto de base con sesiones de tecnificación, adaptando los contenidos a las edades y niveles de los participantes.

Como viene siendo habitual, por el Chiquibasket pasarán diferentes profesionales vinculados al mundo del baloncesto. Entre los invitados anunciados se encuentran Carlos Cortés, entrenador y árbitro ACB y Euroliga; los técnicos Manuel Carballeira y Jorge Varela; y el jugador y entrenador Samuel Barros, entre otros.

Ricardo Aldrey destacó la trayectoria que ha alcanzado el campus después de más de dos décadas de actividad en Ferrol. “Dende hai dúas décadas o Chiquibasquet é un clásico do deporte en Ferrol”, señaló el concejal, quien también puso en valor las más de cuatro décadas de dedicación de Chiqui Barros al baloncesto.

Últimas plazas disponibles

La organización afronta los últimos días de inscripciones con prácticamente todo el cupo cubierto. Durante la presentación, Chiqui Barros señaló que quedaban tres plazas disponibles para completar el campus.

El entrenador agradeció también el respaldo municipal a la iniciativa y destacó el momento en el que se celebrará esta nueva edición, coincidiendo con la programación estival de la ciudad.

“Nun momento moi ilusionante en todos os sentidos para a cidade e este campus será un bo escaparate durante este mes de festas de verán”, afirmó Barros.

Las personas interesadas en ocupar alguna de las últimas plazas podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 7 de agosto, en chiquibasquet.wordpress.com.