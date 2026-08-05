El Nachiños Fest se “hace pureta” con su séptima edición

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Los próximos 14 y 15 de agosto llega una de las citas referencia en los últimos años en la ciudad, el Nachiños Fest, en el muelle de Curuxeiras. El titular de esta noticia no es una licencia literaria de quien escribe esta noticia, ha sido la propia descripción realizada por el promotor Fernando Amador en la presentación oficial del evento, realizada este jueves.

Este proyecto “va creciendo año tras año”, con dos cabezas de cartel como son The Rapants y Baiuca. Además de contar con talento local y gallego “que hay que impulsarlo” con La Milagrosa, Puño Dragón, Pavlenha, Eris Mackenzie, Hynd, Raze, DJ Flaca y Grande Osso.

Una de las novedades introducidas en la edición del año pasado fue el viaje en lancha del viernes 14, el cual tendrá continuidad tras la gran acogida.

Las entradas y abonos para el festival continúan a la venta en la web nachinosfest.com.

Las administraciones públicas elogian el trabajo de la organización

El trabajo incansable de la organización es uno de los grandes éxitos de este festival, según reconocía la responsable de Cultura en la Deputación de A Coruña, Natividad de Jesús González.

Destacaba la variedad de estilos en el que se pone en valor la música gallega, en uno de los principales eventos del verano que pone a la cultura como un motor de desarrollo.

En esta línea también se manifestaba el concejal de Fiestas de Ferrol, Arán López, reconociendo la antelación con la que trabaja la organización, al querer contar con varios de los artistas participantes en esta edición para las Fiestas de la ciudad, pero ya estaban comprometidos con el Nachiños Fest, lo que da muestra de “su buen gusto musical”, que los ha convertido en una referencia que partió de una “apuesta valiente y arriesgada de un grupo de amigos.”

El Nachiños Fest es un festival con una identidad clara, como destacaba la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, poniendo en valor los artistas de la escena indie protagonistas en las seis ediciones ya realizadas, volviendo a contar con un cartel de lujo.