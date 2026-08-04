O Parrulo Ferrol inicia la pretemporada con la vista puesta en el estreno en la Liga Prime Futsal

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O Parrulo Ferrol ha puesto oficialmente en marcha su nuevo proyecto deportivo. El conjunto ferrolano inició este martes la pretemporada con la primera sesión de entrenamiento sobre la pista del pabellón de A Malata bajo las órdenes de Gerard Casas y su cuerpo técnico.

El equipo comienza así su preparación para llegar en las mejores condiciones al inicio de la Liga Prime Futsal, previsto para el fin de semana del 12 de septiembre. Los ferrolanos debutarán ante su afición recibiendo al Quesos Hidalgo Manzanares en A Malata.

Cantera presente en la pretemporada

Además de los integrantes del primer equipo, Gerard Casas contará durante esta preparación con varios jugadores de la estructura de O Parrulo Ferrol. El jugador del filial Gael realizará la pretemporada con el primer equipo, al igual que los juveniles Lucas Rodríguez, Rubi y Pablo Cordero, que tendrán la oportunidad de trabajar junto a la primera plantilla durante estas semanas.

Su presencia supone una nueva oportunidad para los jóvenes de la cantera de mostrar sus cualidades y adaptarse al ritmo y las exigencias del primer equipo.

La nueva junta directiva da la bienvenida a la plantilla

Antes del primer entrenamiento, los jugadores y el cuerpo técnico recibieron la visita de la nueva junta directiva de O Parrulo Ferrol, además del embajador del club, Adri.

Los responsables de la entidad aprovecharon el encuentro para dar la bienvenida a la plantilla, explicar las líneas principales del proyecto que comienza esta temporada y trasladar sus mejores deseos al equipo de cara a los próximos meses.

La visita se enmarca en la nueva etapa institucional iniciada por O Parrulo Ferrol bajo la presidencia de Bruno García, con una estructura renovada y el objetivo de continuar impulsando el crecimiento de la entidad.

Doble sesión para aumentar el ritmo de trabajo

La primera semana de pretemporada tendrá una importante carga de trabajo para la plantilla ferrolana.

Después de la sesión inaugural de este martes, el equipo realizará dobles sesiones de entrenamiento el miércoles y el jueves. El viernes y el sábado tendrá una única sesión antes de disfrutar el domingo de su primera jornada de descanso.

O Parrulo Ferrol inicia de este modo varias semanas de preparación antes del regreso de la competición oficial, con el primer gran objetivo fijado para el fin de semana del 12 de septiembre, cuando A Malata recibirá al Quesos Hidalgo Manzanares en la primera jornada de la Liga Prime Futsal.