La recuperación de Malaguti, de O Parrulo Ferrol, avanza favorablemente tras su intervención quirúrgica

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O Parrulo Ferrol ha informado este martes de la evolución favorable de Iván de Uña «Malaguti» después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 29 de julio.

El jugador ha superado ya su primera revisión médica y, según ha comunicado la entidad ferrolana, los resultados son esperanzadores. Los especialistas consideran que el proceso está evolucionando conforme a lo previsto e incluso dentro del escenario más favorable inicialmente contemplado.

Optimismo con los plazos de recuperación

La buena evolución permite al club mostrarse optimista respecto a los plazos establecidos para el regreso de Malaguti a las pistas.

Aunque O Parrulo Ferrol no ha fijado una fecha concreta para su reaparición, las primeras previsiones apuntan a que el jugador podría perderse muy pocos encuentros de las jornadas iniciales del campeonato si mantiene esta progresión durante las próximas fases de la recuperación.

Malaguti fue intervenido el 29 de julio por el doctor Isidro González, del Área de Traumatología de FREMAP, en una operación que el club calificó como exitosa.

Comienza una nueva fase de la recuperación

Tras superar satisfactoriamente esta primera revisión, el jugador continuará ahora con un exigente proceso de recuperación y readaptación.

Los servicios médicos de O Parrulo Ferrol, encabezados por el doctor David Lamas, supervisarán su evolución junto al responsable del área de fisioterapia y readaptación funcional, Camilo Rivas y su equipo, además del preparador físico Ángel Padín.

El trabajo coordinado entre las diferentes áreas será fundamental para avanzar progresivamente en las distintas etapas hasta que Malaguti pueda reincorporarse con garantías a la dinámica deportiva.

O Parrulo Ferrol traslada su apoyo al jugador

La entidad ferrolana ha aprovechado el comunicado para agradecer el trabajo realizado por todos los profesionales que están participando en la recuperación y trasladar su apoyo al futbolista.

O Parrulo Ferrol confía en que la evolución continúe por el camino mostrado durante estos primeros días y que Malaguti pueda regresar a las pistas lo antes posible para incorporarse al proyecto deportivo de la nueva temporada.