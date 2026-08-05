La CIG denuncia a Correos ante Inspección de Trabajo por ocultar la reducción de plantilla en Ferro

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La central sindical CIG-Correos ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo para exigir una investigación sobre la reestructuración de la Unidad de Reparto 1 de Ferrol. El sindicato reclama el expediente completo del estudio técnico que sustenta el recorte de personal, tras acusar a la dirección de la empresa postal de ocultar y falsear el proceso.

Contradicciones de la empresa

Negación inicial: Correos afirmó por escrito que no existía reestructuración ni redimensionamiento, mientras la CI señala que hay pruebas ya que documentos internos de la empresa confirman un estudio aprobado por el Centro Directivo y en el plan se fija una reorganización de secciones y reduce el plantel necesario.

Negociación ficticia

El delegado sindical Román Pena denuncia que Correos convocó al sindicato a una reunión consultiva cuando los cambios ya estaban decididos. El mismo día del encuentro, la dirección notificó el nuevo callejero a los trabajadores, abrió la elección de zonas de reparto y fijó la implantación definitiva para el pasado 23 de julio. Para la CIG, esto demuestra que el proceso de participación fue una simulación.

Ocultación de datos técnicos

A pesar de las peticiones de la plantilla, Correos mantiene bajo secreto el informe de dimensionamiento. El sindicato advierte que este bloqueo vulnera el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Sin esa documentación técnica, los representantes legales no pueden evaluar si las nuevas cargas de trabajo son asumibles ni defender los derechos laborales del personal afectado.

Pena concluye que la capacidad organizativa de la empresa no puede convertirse en un cheque en blanco para actuar al margen de la ley.