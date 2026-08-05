Últimas horas para apuntarse en la IV Cronoescalada Sanrockeira de San Sadurniño

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Las personas que quieran participar en la IV Cronoescalada Sanrockeira, que se disputará este viernes 7 de agosto en Naraío, aun están a tiempo de anotarse. El Ayuntamiento decidió ampliar el plazo de inscripción hasta las dos de la tarde de este miércoles 5 de agosto, de manera que habrá unas horas más para formalizar la participación a través de la plataforma emesports.es. La competición, organizada en colaboración con Biela y Chaveta, contará con categorías para bicicleta de montaña y carretera y, como principal novedad de esta edición, incorporará también una subida a pie por el mismo recorrido.

La Cronoescalada Sanrockeira vuelve a proponer un trazado corto pero muy exigente en el que habrá que completar los 3,39 kilómetros que separan el campo de la fiesta de Naraío del lugar de Quintiá, entre los que media una diferencia de altitud de 297 metros. La dureza del camino, especialmente en los segmentos La Cercenada-Lourido y Lourido-Quintiá, convierte esta cita en una de las pruebas más atractivas del calendario deportivo comarcal.

La principal novedad de este año será la incorporación de una carrera a pie, que compartirá el mismo itinerario de la modalidad ciclista y permitirá ampliar la participación a personas acostumbradas a las pruebas de resistencia. La salida de esta modalidad está puesta para las 17:30 horas, mientras que las bicicletas empezarán a rodar a las 18:00h de una en una cada minuto en un formato contrarreloj.

Las inscripciones pueden realizarse hasta las 14:00h de este miércoles 5 de agosto en emesports.es, donde también está disponible toda la información sobre las categorías de la prueba y donde se podrán descargar los resultados a su final. Podrán participar personas de 17 años o más, con un precio de 5 euros por disciplina. El límite establecido por la organización es de 100 participantes en la modalidad ciclista y otros 100 en la subida a pie.

Se entregarán trofeos en el apartado femenino y masculino para BTT, bicicleta de carretera y para la carrera a pie, dentro de las categorías absoluta -17 la 49 años- y máster 50 (de cincuenta años en adelante).

La IV Cronoescalada Sanrockeira forma parte del programa Sansa en Rodas, una iniciativa promovida conjuntamente por el Club MTB Biela y Chaveta y el Ayuntamiento de San Sadurniño para fomentar la práctica deportiva y dar a conocer el territorio a través del deporte. El calendario se completará después del verano con una salida nocturna en bicicleta de montaña por los montes del municipio, prevista para el viernes 2 de octubre.