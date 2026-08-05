Ferrol retira más de 21 toneladas de residuos de vertederos incontrolados en San Pedro de Leixa

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El Concello de Ferrol ha retirado más de 21 toneladas de residuos acumulados en diferentes vertederos incontrolados localizados en la zona de San Pedro de Leixa. Los trabajos, desarrollados a finales del mes de julio, permitieron eliminar muebles, enseres, escombros, plásticos y materiales pétreos, entre otros desperdicios.

En concreto, la concejalía de Servicios, a través del servicio municipal de limpieza, actuó durante los días 27, 28 y 29 de julio en varios puntos de esta zona del municipio. El balance de las intervenciones ascendió a 21,34 toneladas de basura retirada.

El concejal de Servicios, José Tomé, reclamó una mayor concienciación para evitar la proliferación de este tipo de depósitos ilegales, especialmente en las zonas rurales.

“Facemos un chamamento á responsabilidade e ao civismo da veciñanza, que evite verter lixo, especialmente no rural, onde se están a crear vertedoiros incontrolados que prexudican gravemente o noso entorno”, manifestó.

Tomé advirtió, además, de las consecuencias que pueden tener estas conductas: “Ademais de danar o medio ambiente, poden supoñer sancións económicas importantes para quen as realice”.

Recogida gratuita de enseres y punto limpio en Catabois

Desde el Concello recuerdan que existen alternativas para desprenderse correctamente de numerosos residuos sin recurrir a su abandono en espacios públicos o zonas rurales.

Entre ellas se encuentra el servicio gratuito de recogida de enseres a domicilio gestionado por la concesionaria del servicio de limpieza. Para solicitarlo es necesario contactar previamente a través del teléfono 981 32 69 00.

Los particulares también pueden utilizar el punto limpio situado en la carretera de Catabois, en el kilómetro 3,7. Estas instalaciones admiten residuos como restos de poda, material fotográfico, radiografías, pilas, tubos fluorescentes, metales, escombros, pinturas, plásticos o aceites, entre otros.

El punto limpio permanece abierto de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas, mientras que los sábados funciona de 10:00 a 13:00 horas.

Desbroces en diferentes barrios y parroquias

Paralelamente a las actuaciones contra los vertederos incontrolados, durante el mes de julio se desarrollaron trabajos de desbroce en diferentes puntos del municipio.

La empresa responsable del servicio de limpieza y recogida de residuos empleó dos tractores con brazo desbrozador y dos máquinas hidrostáticas para intervenir en Santa Mariña, San Xoán, Doniños, los Ensanches, Santa Icía y Serantes.