El BNG reclama activar de inmediato el autobús directo a las playas de Covas y Esmelle

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El BNG de Ferrol reclama a la Xunta de Galicia y al gobierno municipal que pongan en marcha de forma inmediata una línea directa de autobús a las playas de Covas y Esmelle, una propuesta que los nacionalistas ya llevaron al Pleno municipal el pasado mes de junio.

El concejal del BNG Roberto Montero critica que, entrado ya el mes de agosto, el servicio continúe sin estar operativo y asegura que tampoco se ha facilitado la información comprometida sobre las gestiones que supuestamente se estaban realizando para su implantación.

La formación nacionalista considera que disponer de transporte público hasta estos arenales permitiría ofrecer una alternativa a quienes no cuentan con vehículo propio, especialmente a los jóvenes, además de reducir la presión del tráfico y del estacionamiento durante los meses de mayor afluencia a las playas.

El BNG recupera su propuesta para mejorar el transporte durante el verano

La petición tiene su origen en una moción presentada por el BNG en junio para reforzar el transporte público durante la temporada estival.

La iniciativa planteaba dos actuaciones. Por una parte, aumentar el servicio de autobús hasta el castillo de San Felipe, especialmente durante los meses de verano, cuando el incremento de visitantes provoca problemas de circulación y estacionamiento en la zona. Por otra, los nacionalistas proponían crear conexiones directas con las playas de Covas y Esmelle, siguiendo un modelo similar al servicio existente hacia Doniños y San Xurxo.

Según defiende el BNG, esta alternativa contribuiría a disminuir la presencia del vehículo particular en los accesos y aparcamientos de los arenales y facilitaría los desplazamientos de aquellas personas que no disponen de coche.

Críticas por el servicio de transporte a San Felipe

El BNG recuerda que el gobierno municipal votó en contra de su propuesta para reforzar la conexión con San Felipe y cuestiona el argumento de que no exista suficiente demanda para ampliar el servicio.

Para Roberto Montero, resulta contradictorio evaluar el número de potenciales usuarios cuando las condiciones actuales del transporte no resultan suficientemente atractivas en materia de horarios, frecuencias o tiempos de desplazamiento.

El concejal sostiene que un servicio público adecuado puede generar su propia demanda y defiende, además, el acceso al transporte como un servicio básico para la ciudadanía.

Cinco semanas esperando información sobre Covas y Esmelle

Las mayores críticas del BNG se centran, sin embargo, en lo ocurrido con la propuesta para las playas de Covas y Esmelle. La iniciativa inicial reclamaba instar a la Xunta a activar estas conexiones, pero durante el debate plenario el gobierno local planteó modificar la propuesta argumentando que la administración autonómica ya había iniciado los trámites necesarios.

El BNG aceptó la modificación con la condición de que se informase sobre el estado de esas gestiones en la siguiente comisión municipal. Según denuncia ahora la formación, cinco semanas después continúa sin disponer de esa información.

“Queremos denunciar unha vez máis os incumprimentos e a política tramposa do PP, incumprimento porque seguen sen aportar a información comprometida. Levan cinco semanas dando evasivas para non dar conta dos supostos trámites para implantar esta liña de bus”, critica Roberto Montero.

El edil nacionalista eleva además el tono contra el gobierno municipal y asegura que “é un partido tramposo porque non ten feito nada sobre esta xestión polo que é imposible que poidan traer algunha información, a política do PP de Rey Varela sempre se basea na mentira e no engano”.

Ante esta situación, el BNG insiste en que Xunta y Concello deben aclarar el estado real de las gestiones y poner en funcionamiento cuanto antes las conexiones directas con Covas y Esmelle.