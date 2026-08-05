Ferrol en Común cuestiona la nueva gestión del Refugio de Animales de Mougá y reclama que se priorice el bienestar animal

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Ferrol en Común ha mostrado este miércoles sus críticas ante la reciente adjudicación del servicio del Refugio de Animales de Mougá por parte de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, un contrato próximo a los dos millones de euros. La formación considera que las condiciones utilizadas para valorar las ofertas priorizan el coste económico frente a los aspectos técnicos y reclama un mayor control sobre el cumplimiento del nuevo servicio.

FeC pone el foco en el reparto de la puntuación establecido en los pliegos, en los que, según señala, la valoración económica representa el 60% y la técnica el 40%. La formación sostiene que esta distribución invierte el criterio utilizado en años anteriores y considera que puede repercutir en la calidad de la atención a los animales.

Para Ferrol en Común, la gestión del refugio debe tener como prioridades el bienestar animal y la protección de la salud pública, además de ajustarse a las obligaciones que corresponden a las administraciones locales.

FeC pone el foco en la gestión de las colonias felinas

Una de las principales preocupaciones trasladadas por la formación está relacionada con el control de las colonias de gatos existentes en el municipio.

FeC recuerda la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y señala que esta normativa establece obligaciones para las administraciones locales en la gestión de las poblaciones felinas.

En este contexto, la formación reclama la aplicación del método CER —captura, esterilización y retorno— para controlar las colonias de una forma progresiva y evitar problemas derivados de la sobrepoblación.

Ferrol en Común asegura que, tras el inicio de la gestión por parte de la nueva adjudicataria, este sistema no se estaría desarrollando de forma efectiva en las colonias del municipio. Considera especialmente relevante esta cuestión al señalar que la aplicación del método figuraba entre los criterios contemplados en el proceso de contratación.

Reclaman a la Mancomunidade que controle el cumplimiento del contrato

Ante esta situación, Ferrol en Común pide a la Mancomunidade que requiera a la empresa adjudicataria, Servigal, el cumplimiento de los compromisos incluidos en su propuesta y, especialmente, de las actuaciones relacionadas con el control de las colonias felinas.

La formación plantea además establecer un mecanismo estable de coordinación entre la concejalía competente, la empresa responsable del refugio, las asociaciones protectoras y las personas voluntarias.

El objetivo, según FeC, debería ser elaborar una planificación para desarrollar las actuaciones de control y esterilización mediante el método CER y establecer una comunicación más ágil entre todas las partes implicadas.

Reivindican el papel de las personas voluntarias

Ferrol en Común pone también en valor el trabajo que realizan las personas voluntarias y quienes se encargan diariamente de gestionar las colonias felinas existentes en diferentes puntos de Ferrol.

La formación considera que su experiencia debe ser tenida en cuenta a la hora de organizar el nuevo modelo de gestión y sostiene que su actividad contribuye tanto a la protección de los animales como a prevenir problemas de carácter higiénico y sanitario.

Por ello, FeC reclama que asociaciones, voluntariado y gestores de colonias tengan participación en el desarrollo del servicio y que la administración escuche sus propuestas y demandas.

La formación considera que la nueva etapa del Refugio de Animales de Mougá debe estar acompañada de un seguimiento efectivo del contrato para garantizar que los recursos comprometidos se traduzcan en mejoras tanto en las instalaciones como en la atención a los animales y en la gestión de las colonias felinas de Ferrol.