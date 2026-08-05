Las ayudas LEADER reciben 59 proyectos que prevén movilizar cerca de nueve millones en Ferrolterra, Eume y Ortegal

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Las ayudas LEADER han despertado un importante interés empresarial y social en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. La última convocatoria ha recibido un total de 59 proyectos que, en caso de salir adelante, supondrían una inversión conjunta de 8.818.149,17 euros en el territorio.

El ámbito de actuación incluye los municipios de las tres comarcas, además de Miño y Vilarmaior. La gestión de los fondos corresponde a Seitura 22, grupo de desarrollo rural presidido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que se encuentra actualmente inmerso en la evaluación de las solicitudes para determinar el reparto de las ayudas.

La convocatoria dispone de 1.043.000 euros, prácticamente el doble que la anterior, y desde Seitura 22 destacan que el número de propuestas recibidas supera ampliamente el registrado en ediciones precedentes.

El turismo y el sector agroalimentario concentran buena parte de las iniciativas

Los proyectos presentados abarcan diferentes ámbitos de actividad, aunque el alojamiento turístico se sitúa como el sector con mayor representación. Diez de las 59 solicitudes plantean iniciativas relacionadas con este ámbito.

Muy cerca se encuentra el sector agrario y agroalimentario, con nueve proyectos vinculados a la incorporación a la actividad agraria o a la transformación y comercialización de productos locales.

Estas últimas propuestas encajan en una de las líneas estratégicas de Seitura 22, centrada en avanzar hacia un sistema agroalimentario más vinculado al propio territorio. En este ámbito, la entidad desarrolla también iniciativas de cooperación como Norural y Comedores Escolares Sustentables.

La transición energética tiene igualmente presencia entre las solicitudes. Seis proyectos están relacionados directamente con la eficiencia energética o con fórmulas de generación energética ciudadana, iniciativas que se enmarcan en el objetivo de favorecer un entorno más sostenible e integrador.

Parte de estas propuestas guardan relación con el trabajo desarrollado previamente a través de Redenerxía, proyecto de cooperación liderado por Seitura 22.

Proyectos vinculados al compostaje y la inserción laboral

Entre las solicitudes figuran además dos proyectos de carácter no productivo surgidos de la iniciativa de cooperación sobre compostaje descentralizado e inserción sociolaboral.

La variedad de propuestas refleja el alcance de unos fondos destinados no solo a favorecer nuevas actividades económicas, sino también a impulsar iniciativas sociales, medioambientales y de mejora de las oportunidades en el rural.

Seitura 22 destaca una convocatoria de récord

Desde Seitura 22 realizan una valoración positiva de la respuesta obtenida, tanto por el volumen económico que podrían movilizar las inversiones como por el número de solicitudes presentadas.

La entidad atribuye también este incremento a la implicación de los ayuntamientos y de las organizaciones asociadas en la difusión de la convocatoria.

Los fondos LEADER, financiados con aportaciones europeas, autonómicas y estatales, buscan favorecer un desarrollo equilibrado del medio rural mediante el respaldo a proyectos empresariales, sociales y medioambientales capaces de generar actividad y mejorar la calidad de vida en el territorio.