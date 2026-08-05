El PSOE urge al Concello de Ferrol a solicitar ayudas para crear refugios climáticos y renaturalizar la ciudad

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El Grupo Municipal Socialista reclama este miércoles al gobierno local de José Manuel Rey Varela que aproveche las convocatorias de ayudas actualmente abiertas para comenzar a desarrollar una red de refugios climáticos y un plan de renaturalización de Ferrol. Ambas medidas forman parte de una moción del PSOE que recibió el respaldo del Pleno municipal la pasada semana.

Los socialistas consideran que el Concello dispone ahora de vías de financiación para trasladar a proyectos concretos los acuerdos plenarios y piden al gobierno local que inicie de inmediato la preparación de las solicitudes, especialmente ante la proximidad de algunos de los plazos.

La propuesta aprobada contempla crear una Red Municipal de Refugios Climáticos mediante la adaptación de centros cívicos y socioculturales, bibliotecas, instalaciones deportivas y otros inmuebles municipales para ofrecer espacios seguros durante episodios de temperaturas extremas.

Estos lugares deberían disponer, entre otros elementos, de sistemas eficientes de climatización y ventilación, agua potable, zonas de descanso, accesibilidad universal, información al público y protocolos específicos para determinar su apertura y funcionamiento.

Hasta 300.000 euros para adaptar refugios climáticos

El PSOE señala como una de las oportunidades de financiación la convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionada a través de la Fundación Biodiversidad, destinada al acondicionamiento de espacios interiores para su utilización como refugios climáticos.

Según los datos aportados por el grupo socialista, la convocatoria dispone de un presupuesto global de diez millones de euros y cuenta con una línea dirigida específicamente a las administraciones públicas.

Cada proyecto puede optar a un máximo de 300.000 euros, con una financiación de hasta el 80% de su coste. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre.

Ante esta posibilidad, el PSOE reclama que el Concello comience a identificar los edificios municipales que podrían incorporarse a la futura red y determine las intervenciones necesarias para adaptarlos.

Otra convocatoria de hasta 250.000 euros para renaturalizar Ferrol

La segunda línea de financiación señalada por los socialistas corresponde al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y está orientada a favorecer la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito municipal.

Por su población, Ferrol se encuentra en el tramo correspondiente a municipios de entre 5.000 y 100.000 habitantes, por lo que podría solicitar una ayuda de entre 20.000 y 250.000 euros.

Esta convocatoria permite financiar actuaciones relacionadas con sostenibilidad, adaptación al cambio climático, resiliencia urbana, biodiversidad y renaturalización, además de planes locales y estrategias vinculadas con la Agenda 2030.

El PSOE considera que estos fondos podrían utilizarse para desarrollar el Plan Municipal de Renaturalización y Resiliencia Climática incluido en la moción aprobada por el Pleno. Entre las posibles medidas plantea analizar los barrios con menor cobertura vegetal, aumentar el arbolado, diseñar corredores verdes, recuperar espacios degradados y aplicar soluciones naturales para combatir las islas de calor.

En este caso, el plazo para concurrir a las ayudas finaliza el 10 de agosto, por lo que los socialistas reclaman una actuación inmediata del Gobierno municipal.

“Non abonda con votar favorablemente unha moción no Pleno. Agora hai que cumprila, preparar os proxectos e solicitar os recursos que outras administracións poñen ao alcance do Concello”, señalan desde el Grupo Municipal Socialista.

El PSOE pide pasar del acuerdo plenario a los proyectos

Para los socialistas, las dos convocatorias ofrecen la posibilidad de avanzar simultáneamente en los principales compromisos recogidos en su iniciativa: disponer de espacios municipales preparados para los episodios meteorológicos extremos y diseñar una estrategia que incremente la capacidad de Ferrol para afrontar los efectos del cambio climático.

Por ello, instan al gobierno local a evaluar desde ahora los inmuebles que podrían actuar como refugios climáticos y a comenzar la redacción del Plan Municipal de Renaturalización y Resiliencia Climática.

“Ferrol conta cun acordo plenario, con convocatorias abertas e con financiamento dispoñible. O único que falta é que o goberno do Partido Popular se poña a traballar e non deixe escapar outra oportunidade para mellorar a cidade e protexer á súa veciñanza”, concluye el Grupo Municipal Socialista.