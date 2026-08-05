Sindicatos convocantes de la huelga de hostelería en A Coruña solicitan la mediación del Consello de Relacións Laborais

Los sindicatos UGT, CIG y CCOO, convocantes de la huelga de hostelería en la provincia de A Coruña para el 12 de agosto, han solicitado la mediación del Consello Galego de Relacions Laborais en el conflicto, según informan en un comunicado en el que precisan que ahora se está a la espera de la respuesta de la patronal.

Serán la asociación provincial de empresarios de hostelería de A Coruña, la de empresarios de hostelería de Ferrol y comarcas, la asociación de turismo y hostelería Compostela, la asociación empresarial de hospedaje de A Coruña Hospeco y la Unión Hotelera de Compostela «los que decidan si aceptan la mediación e intentan buscar un acuerdo para que se desconvoque la huelga del día 12″, explican las organizaciones sindicales.

Al respecto, el secretario general del Sindicato Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en A Coruña, Juan Carreira, asegura que «la voluntad de los sindicatos ha sido siempre la de negociar». «Sería una tomadura de pelo a las personas trabajadoras y a toda la ciudadanía que en la prensa se dijese que había que negociar y que ahora se rechazase la mediación», apostilla.