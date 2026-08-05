La Xunta sorteará en septiembre 48 viviendas públicas de alquiler asequible en O Bertón

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Xunta de Galicia ha puesto fecha a la adjudicación de otras 48 viviendas de promoción pública en Ferrol. El próximo 11 de septiembre se celebrará ante notario el sorteo de los pisos que actualmente se construyen en el barrio de O Bertón y que estarán destinados al alquiler asequible.

Las viviendas se distribuyen entre los dos edificios que la administración autonómica está levantando en las parcelas 1 y 2 del barrio, con 24 pisos en cada inmueble.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), inicia de esta forma el procedimiento para seleccionar a los futuros adjudicatarios. Las resoluciones con las condiciones y requisitos del proceso han sido publicadas este miércoles en el Diario Oficial de Galicia.

El 40% de los pisos se reserva para menores de 36 años

Una parte significativa de estas nuevas viviendas tendrá como destinataria a la población joven. En concreto, 18 de los 48 pisos, el 40% del total, se adjudicarán a personas menores de 36 años que cumplan las condiciones establecidas.

El sorteo se realizará entre las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda que tengan Ferrol señalado como municipio preferente.

Entre los requisitos establecidos figura residir o trabajar en Ferrol y disponer de unos ingresos ponderados por unidad familiar o de convivencia situados entre 0,7 y cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el caso de las familias numerosas, el límite máximo se amplía hasta 4,5 veces el IPREM.

Diez días para presentar reclamaciones tras el sorteo

Una vez celebrado el sorteo del 11 de septiembre, la Xunta publicará una lista provisional con las personas adjudicatarias. A partir de ese momento se abrirá un plazo de diez días para la presentación de reclamaciones.

Resueltas estas alegaciones, se hará pública la relación definitiva de adjudicatarios, que dispondrán a su vez de otros diez días para aceptar la vivienda asignada o renunciar a ella.

353 viviendas públicas en marcha en O Bertón

La construcción de estos 48 pisos forma parte del programa de vivienda pública que la Xunta está desarrollando en O Bertón, uno de los principales ámbitos de crecimiento residencial de Ferrol.

Según los datos de la administración autonómica, actualmente se encuentran en diferentes fases un total de 353 viviendas de promoción pública en este barrio.

Todas ellas se levantan sobre parcelas previamente urbanizadas por la propia Xunta, dentro de la estrategia autonómica para ampliar el parque residencial público y facilitar el acceso a la vivienda en Ferrol.