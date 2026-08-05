Valdoviño celebra este sábado 8 una edición especial verano de su Feirón

Está organizado por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento que ha avanzado su celebración durante toda la mañana.
Vecinos y visitantes tienen una cita este sábado día 8 con el Feirón de Valdoviño. La Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento avanza una edición especial verano del mercadillo, que se suma a la cita de todos los domingos de fin de mes.
Se desarrollará durante toda la mañana con diversos puestos de venta, desde alimentación hasta complementos y productos de la huerta o ropa y calzado. Una buena oportunidad para aprovechar la mañana del domingo para ir de compras y, al mismo tiempo, disfrutar de la oferta hostelera de la zona.