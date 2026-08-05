Valdoviño celebra este sábado 8 una edición especial verano de su Feirón

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Está organizado por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento que ha avanzado su celebración durante toda la mañana.

Vecinos y visitantes tienen una cita este sábado día 8 con el Feirón de Valdoviño. La Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento avanza una edición especial verano del mercadillo, que se suma a la cita de todos los domingos de fin de mes.

Se desarrollará durante toda la mañana con diversos puestos de venta, desde alimentación hasta complementos y productos de la huerta o ropa y calzado. Una buena oportunidad para aprovechar la mañana del domingo para ir de compras y, al mismo tiempo, disfrutar de la oferta hostelera de la zona.