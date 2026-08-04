Fallece un trabajador forestal al ser golpeado por una rama en un monte de Ortigueira

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Sobre las tres y media de la tarde de este martes tuvo lugar un trágico accidente laboral en la parroquia de As Neves, en Ortigueira, cuando un trabajador de una empresa forestal de As Somozas que se encontraba en un monte de la zona recibió el impacto de una rama que estaba cortando causándole la muerte.

Fue un particular quien alertó al Centro Integrado ás Emerxencias 112-Galicia de lo había ocurrido y que el varón se encontraba accesible, pero permanecía semiinconsciente.

Se trataba de J M. S. P. de 53 años de edad, un vecino de As Pontes, aunque originario de Ortigueira. EL CIAE-112 informó de inmediato a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y desde Santiago desplazaron un helicóptero medicalizado. También acudieron a la zona de accidente efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los miembros del 061 trataron de hacer reaccionar al accidentado pero fue imposible salvarle la vida. Poco más tarde la médico forense autorizó el levantamiento del cadáver que fue trasladado en un furgón judicial al Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) de Ferrol en donde este miércoles le será practicada la autopsia.