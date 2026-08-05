Meirasland regresa a Valdoviño con un cartel de lujo

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Con el apoyo financiero del Ayuntamiento, habrá autobuses gratuitos para asistir desde diferentes puntos de Valdoviño Cedeira, Fene, Neda, Narón y Ferrol.

El ayuntamiento ha acogido la presentación oficial de Meirasland con la presencia del alcalde, Alberto González; la concejala de Turismo y Cultura, Rosana García, e Iván Freire, director del festival junto con Omar Ismaíl. Ya consolidado como uno de los grandes eventos musicales del verano en la región, se celebra este sábado 8 de agosto, con la expectativa de reunir a miles de personas dispuestas a disfrutar de una jornada única, con un cartel encabezado por Selecta y una competición con importantes novedades.

Entre ellas, y con el apoyo del Ayuntamiento de Valdoviño, los autobuses gratuitos que facilitarán la llegada al festival desde Porta do Sol y otros puntos de Valdoviño, Cedeira, Fene, Neda, Narón y Ferrol.

También, la colaboración con Filispín, el conocido mercado de marcas emergentes y diseño independiente, que hará que la actividad comience a las 13:00 horas con entrada gratuita a este espacio comercial y de ocio hasta las 17:30 horas. Una sesión de tardeo, market y foodtrucks

Meirasland vuelve a contar con una zona de acampada, compartida con la Baixada de Carrilanas, en los alrededores de la capilla de San Mamede, con aseos también proporcionados por el Ayuntamiento.

En el ámbito musical, el DJ y productor Selecta encabeza el cartel, consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la escena urbana nacional, con más de 750.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 150 millones de reproducciones acumuladas. Productor habitual de artistas como Natos y Waor, Israel B, JCReyes, Cruz Cafuné, Don Patricio o Duki, Selecta llegaa a Meirasland tras haber actuado en algunos de los festivales más importantes del país, como Boombastic, Arenal Sound o Madrid Salvaje.

DJ Rajobos & DJNev, dos artistas muy ligados a la historia del festival, regresan también a Meirasland para alegría de los seguidores de la música electrónica. DJ Charlie, Cris Orube, El Cejas, Telmo Brea, Sebas RDGZ, Brunokavi y New Beat completan el cartel.

Las entradas están a la venta online, pero también se pueden adquirir el día del festival en taquilla a un precio de 45 euros. Asimismo, los establecimientos locales Muramar, Café Bar Marino y Cámping Fontesín ofrecen entradas a un precio especial de 35 euros.

De esta forma, Meirasland 2026 afronta su edición más ambiciosa hasta la fecha, con la vista puesta en batir el récord de asistencia del año pasado.