Conclúen nas Pontes as obras de reparación da ponte sobre o río Chamoselo, na Pedrafita

O Concello das Pontes vén de rematar as obras de reparación da infraestrutura de paso sobre o río Chamoselo, na Pedrafita, na parroquia do Aparral. A actuación permitiu recuperar esta conexión viaria tras os importantes danos estruturais ocasionados polas fortes precipitacións rexistradas nos últimos dous anos.
As obras, executadas pola empresa GONNABA Construcciones y Reformas S.L., supuxeron un investimento de 96.110 euros. O incremento do caudal do río provocara o colapso da ponte existente e dos muros de escollera que protexían a estrada, ocasionando o afundimento do viario e facendo necesaria unha actuación integral para restablecer a seguridade da infraestrutura.
A intervención consistiu na demolición da antiga estrutura e na construción dunha nova ponte de formigón armado executada in situ, con 6 ç metros de luz libre e 6 metros de ancho, asentada sobre novos muros de escollera que reforzan a estabilidade da infraestrutura.
Ademais, a actuación incluíu a reposición do firme da estrada nun treito de aproximadamente 50 metros, mellorando as condicións de circulación e garantindo a durabilidade da vía.
Nos vindeiros días completaranse os últimos traballos de remate, coa instalación das biondas de seguridade, deixando a actuación totalmente finalizada.