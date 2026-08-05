Neda presenta el cartel de su XXXVI Festa do Pan

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Ya hay cartel oficial para la XXXVI Festa do Pan de Neda que, como siempre, se celebrará en el entorno del albergue de Xuvia el primer domingo de septiembre (día 6). El Ayuntamiento mantiene la estela de las últimas ediciones y confía, por cuarto año consecutivo, al diseñador gráfico “Juanlu Nacha” la imagen para promocionar la emblemática cita gastronómica, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

Responsables de las panaderías que participarán este año con puestos de venta–La Gallega; Panificadora Germán y Paca Castro– presentaban este miérrcoles, junto con el alcalde, Ángel Alvariño, y la concejala de Cultura y Turismo, Marián Bello, el nuevo póster del ferrolano Juan Luis Fernández (“Juanlu Nacha”).

En esta ocasión, el diseño ponen el foco en la figura de los auténticos artífices de la fama del pan de Neda, los panaderos y panaderas, muchos de ellos con tradición familiar, que sostienen con su esfuerzo un sector estratégico en la economía local. Además, apunta a la variedad de la producción que sale de los hornos del municipio y llega a los hogares de toda la comarca de Ferrolterra.

Durante las próximas semanas, el Ayuntamiento desgranará la programación especial de la fiesta, destinada a promocionar la variedad y calidad del producto estrella de la gastronomía de la localidad. Una cita que cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña y con una pequeña ayuda de Turismo de Galicia y Abanca.