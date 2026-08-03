Valdoviño celebra la XXVIII Baixada de Carrilanas, puntuable para los circuitos gallego, nacional y europeo

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La XXVIII Baixada de Carrilanas de Valdoviño puntuará una vez más para la Copa Galicia, Copa de España y Copa de Europa. La presentación oficial del evento en el ayuntamiento contó con la participación del subdirector de carrera, Diego Barcia; David Riola, miembro de la asociación organizadora; Sergio Saavedra, concejal de Deportes, y Alberto González, alcalde.

El descenso se celebra este año del viernes 7 al domingo 9 de agosto, este mismo fin de semana, con la participación confirmada de 56 atletas, un número óptimo para disfrutar del espectáculo. Proceden mayoritariamente de territorio nacional, y también del norte de Europa. El actual campeón de España y ganador de la prueba durante los últimos 9 años, Christian Marugán, parte una vez más como el gran favorito.

Los ciclistas descenderán por una ruta espectacular de 1.207 metros, con salida en O Graño y llegada en San Mamede. En cuanto al programa, la organización repetirá la fórmula de éxito que la ha acompañado hasta ahora. El viernes 7, a las 12:00 horas, se abrirá la zona de acampada libre.

El sábado 8, de 15:00 a 16:00 horas, se realizarán las comprobaciones técnicas y administrativas. A las 16:30 horas, el traslado de los participantes a la línea de salida. A las 17:00 horas el primer entrenamiento oficial, y a las 18:00 horas, el inicio del primer descenso oficial. El programa del sábado cerrará con la cena carrilaneira (y un menú por 10 euros), y el XII Festival de Karaoke alrededor de las 22:00 horas.

El domingo por la mañana, de 12 a 13 horas, estará reservado para los más pequeños, que competirán por ser los más rápidos en sus vehículos (con dos categorías: de 1 a 5 años y de 6 a 13). A continuación, habrá una sesión de vermut y una paella de marisco a precios asequibles (raciones a 8 euros). A las 16 horas, los participantes serán llevados a la línea de salida y, media hora después, comenzará el descenso oficial. Habrá 3 premios para las carrilanas más divertidas y un trofeo para los 3 primeros de cada categoría, además de un premio para el mejor salto.

Asimismo, el subdirector de carrera volvió a destacar la seguridad como el objetivo principal del evento, y si bien aseguró que el riesgo cero no existe, la organización está concentrando todos sus esfuerzos para acercarse a él, resaltando el amplio dispositivo desplegado y agradeciendo la colaboración de las fuerzas y organismos de seguridad, así como de los miembros de la Protección Civil de la comarca. Diego Barcia también ha destacado el cambio de dirección de la carrera, ya que a partir de este año el puesto lo ocupará Lara Bouza Torres, asidua participante desde niña, con quien el evento queda en muy buenas manos debido a su extraordinario conocimiento del descenso.

Por su parte, el alcalde Alberto González reivindicó el descenso como un importante escaparate turístico para Valdoviño, donde el deporte y la tradición vuelven a ser un atractivo para visitar la localidad. Junto con Diego Barcia, animó a los ciudadanos a disfrutar de la programación del evento y, en el caso de los descensos, a seguir estrictamente las instrucciones de la organización.

PROGRAMA CARRILANAS