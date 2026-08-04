Da Barraca á Aula no Concilia Tempos Verán de Valdoviño

4 agosto, 2026 Dejar un comentario 102 Vistas

Foto familia da Barraca á Aula | Fot. fuente Concello de Valdoviño

Un ano máis, o Concello de Valdoviño colabora coa AC Morreu o Demo no seu labor de recuperación da memoria de Barriga Verde, o títere máis popular de Galicia, e dos titiriteiros populares galegos. Así, ao longo das últimas semanas, o Concello convidaba aos nenos e nenas que acuden a diario aos campamentos Concilia Tempos Verán a asistir aos obradoiros do programa “Da Barraca á aula. A memoria das festas”. 

Guiados polos titiriteiros formadores Larraitz Urruzola e Anxo García, realizaron os seus propios cabezudos, unha tradición «moi arraigada na cultura festiva do noso territorio que, por desgraza, foi caendo no esquecemento». Así, a actividade pechábase estes días cun pasarrúas destes cabezudos tan especiais pola contorna do local social de Pantín, «pasiños adiante para recuperar a tradición».

Realización dos cabezudos | Fot. fuente Concello de Valdoviño

Na iniciativa colaboran tamén a Deputación da Coruña, a través da Rede Cultural; a Axencia Galega das Industrias Culturais, e o Ministerio de Cultura.

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