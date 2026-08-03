El Valdetires Ferrol perfila su plantilla con la renovación de Tere Pereiro y el fichaje de Rio Matsuki

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El Valdetires Ferrol continúa dando forma a su proyecto deportivo para la nueva temporada, en la que volverá a competir en Segunda División Nacional. El club ferrolano afronta las últimas semanas antes del comienzo de la pretemporada con novedades tanto en la configuración de la plantilla como en la planificación de las primeras jornadas de trabajo.

Una de las noticias más positivas es la continuidad de Tere Pereiro. La jugadora, que luce el dorsal 14, seguirá una temporada más defendiendo la camiseta verde después de haber aprobado las oposiciones y obtenido plaza en Ferrol, circunstancia que permitirá prolongar su vinculación con el equipo.

Desde el Valdetires destacan de Tere su «garra, intensidad y entrega» y su capacidad para no bajar los brazos y darlo todo por el escudo cada vez que está sobre la pista. Su renovación permite al conjunto ferrolano mantener a una jugadora importante dentro del grupo de cara al nuevo curso.

Rio Matsuki, nueva incorporación desde Japón

Entre las caras nuevas estará Rio Matsuki, que llega desde Japón para incorporarse al proyecto del Valdetires Ferrol y afrontar su primera experiencia con la camiseta del conjunto departamental.

El club considera que el perfil y el talento de la jugadora japonesa encajan con su manera de entender el fútbol sala y confía en que pueda aportar al equipo durante una temporada en la que las verdes buscarán dar un paso adelante y pelear por sus objetivos en Segunda División Nacional.

La llegada de Matsuki se suma a los movimientos realizados durante las últimas semanas para confeccionar una plantilla que se encuentra ya muy próxima a quedar definitivamente cerrada.

Paula Alonso y Laura Fernández se suman a las bajas

En el capítulo de salidas, el Valdetires Ferrol confirma las bajas que ya había anunciado anteriormente y añade otras dos jugadoras que no continuarán la próxima temporada: Paula Alonso y Laura Fernández.

Con estos movimientos, la dirección deportiva continúa trabajando para terminar de completar el equipo. La intención es intentar incorporar una jugadora más, siempre que aparezca una opción que se ajuste a las necesidades y posibilidades del club.

En caso de que esta última operación no pueda concretarse, el Valdetires daría por cerrada la plantilla con las jugadoras actualmente disponibles.

Laurita hará la pretemporada con el primer equipo

La apuesta por las jóvenes continuará teniendo un papel destacado dentro del proyecto. Laurita, jugadora cadete del Lago Sport, club con el que el Valdetires mantiene un acuerdo de filialidad, realizará la pretemporada junto al primer equipo.

El objetivo del club es que la joven futbolista pueda ir entrando progresivamente en la dinámica del conjunto sénior y que durante esta temporada tenga una mayor participación en Segunda División Nacional.

Esta decisión refuerza la línea de colaboración entre Valdetires y Lago Sport, buscando facilitar el crecimiento de las jugadoras jóvenes y generar una vía para que puedan dar el salto al fútbol sala nacional.

La pretemporada comenzará el 17 de agosto en Esteiro

El Valdetires Ferrol ya tiene también fecha para regresar al trabajo. La pretemporada comenzará el próximo 17 de agosto en el Pabellón de Esteiro, donde la plantilla iniciará su preparación para afrontar el nuevo curso.

Antes de que las jugadoras salten a la pista para realizar las primeras sesiones, el club celebrará un acto interno en el Hotel Crisol Almirante de Ferrol, que servirá como punto de partida para el nuevo proyecto deportivo.

Con la continuidad de Tere Pereiro, la incorporación de Rio Matsuki y la presencia de jóvenes como Laurita durante la preparación, el Valdetires encara la recta final de la configuración de su plantilla, pendiente únicamente de la posibilidad de realizar una última incorporación antes de dar por cerrado el equipo para la nueva temporada.