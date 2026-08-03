Cabo da Cruz prolonga su dominio en Ferrol y A Cabana firma su mejor resultado de la temporada

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Cabo da Cruz continúa sin encontrar rival en la Liga Galega de Traiñeiras-Trofeo Xunta de Galicia. La embarcación de Boiro se impuso este sábado en la XVIII Bandeira Concello de Ferrol-VIII Memorial Miguel Derungs Criado, disputada en la ensenada de A Cabana, y encadenó su sexta victoria consecutiva en la máxima categoría.

Las condiciones del campo de regatas obligaron a modificar el formato inicialmente previsto y la séptima jornada de la Liga A terminó celebrándose como una contrarreloj. El cambio no alteró el dominio del líder, que volvió a marcar las diferencias desde los primeros metros.

Cabo construyó su victoria desde el primer largo

La embarcación de Boiro estableció la mejor referencia de la tanda de honor desde el primero de los seis largos. En el parcial inicial ya consiguió tres segundos de ventaja y terminó de encarrilar la victoria durante el tercero, navegando con viento en contra y elevando su margen hasta los ocho segundos.

Esa fue precisamente la diferencia con la que terminó adjudicándose la bandera. Se trata de la sexta victoria consecutiva de Cabo da Cruz y la primera conseguida esta temporada en una prueba disputada en formato contrarreloj.

El resultado permite además al líder ampliar su ventaja en la clasificación, después de que Samertolameu-Oversea, su principal perseguidor, solamente pudiera finalizar tercero en aguas ferrolanas.

Tirán-Pereira se lleva la pelea por la segunda plaza

Con Cabo destacada al frente, buena parte de la emoción se concentró en la lucha por acompañarla en las primeras posiciones.

Mecos y Samertolameu-Oversea comenzaron con tres segundos de ventaja sobre Tirán-Pereira en la primera ciaboga, mientras que Meira logró colocarse segunda al finalizar el siguiente parcial y conservó esa posición durante el tercero.

La situación cambió en el cuarto largo. Tirán-Pereira pasó entonces a ocupar la segunda posición, con un segundo de margen sobre Mecos y dos respecto a Samertolameu-Oversea.

Mecos perdió terreno durante el penúltimo tramo y Tirán-Pereira terminó imponiéndose en el duelo por la segunda plaza, aventajando finalmente en cinco segundos a Samertolameu.

A Cabana-Ferrol consigue en casa su mejor resultado del curso

La jornada dejó también buenas noticias para la representación ferrolana. A Cabana-Ferrol se adjudicó la tanda inicial y concluyó sexta en la clasificación definitiva, firmando su mejor resultado de la temporada precisamente ante su público.

Bueu-Simei ocupó la quinta posición tras ganar la tanda intermedia, en la que compitió junto a Mugardos y Narón.

A Cabana fue la mejor embarcación de Ferrolterra, terminando 16 segundos por delante de Mugardos y mejorando en 29 segundos el registro de Narón.

Por detrás, Cesantes-Rodavigo ocupó la novena plaza. La embarcación de Redondela llegó a marcar el mismo tiempo que Narón en la segunda ciaboga, aunque los naroneses consiguieron abrir diferencias progresivamente hasta terminar diez segundos por delante. Castropol cerró nuevamente la clasificación.

A Cabana iguala a Narón en la clasificación general

Los resultados de Ferrol no provocaron cambios de posiciones en la clasificación de la Liga A, aunque sí apretaron la pelea en la zona media. A Cabana-Ferrol alcanza a Narón a puntos en la séptima posición.

En cabeza, Cabo da Cruz refuerza su liderato y eleva a ocho puntos su ventaja sobre Samertolameu-Oversea.