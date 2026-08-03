Semana ABANCA: Fernández Vasco oro en la Copa España Finn y victoria de Mario Coronado en optimist

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Miguel Fernández Vasco del Real Club Náutico de La Coruña, logró defender con gran solvencia su título de campeón nacional de la Copa de España en aguas coruñesas inmersa en la Semana Abanca, tras acumular en las nueve mangas todos primeros lugares, a excepción de dos de ellas en las que fue segundo clasificado.

Tras Fernández Vasco que lograba renovar su séptimo título de Finn a nivel nacional, se situaba otro gran finista, el ibicenco Alejandro Cardona que intentó poner en dificultades al coruñés, pero sus números eran primeros (2), segundos (3), terceros (1)… amen de un fuera de línea y un sexto lugar… lo que le valió para ser la medalla de plata de esta Copa de España. El tercero en la general era David Rivero del centenario Náutico de La Coruña con 20 puntos, completando el five ten: Carlos González e Ignacio Nieto, de una gran familia de regatistas y marinos, con raíces en Ferrolterra.

Respecto a la clase óptimist con el prestigioso Trofeo Aurelio Fernández Lage en juego… las condiciones de viento y mar generosas en las aguas herculinas nuevamente, con comienzo con dos de retraso sobre el horario previsto: nordeste de 10 nudos y el mar perfecto para regatear. Ello provocaba que se celebraran al tres mangas (alcanzándose un total de seis mangas en las dos jornadas y la numerosa flota estuviera compitiendo con solvencia.

Nos sorprendió la preparación y valía de los representantes mallorquines… al final Mario Coronado, una joya con muchísimo futuro, se hizo con la primera plaza con justicia, tras concluir con un primero. La plata era para el vigués Alejandro Alonso del Monte del Real Club de Yates de Baiona (era segundo en la última manga), tercero José Luis Ríos del Real Club Náutico de Vigo y cuarta (llegó a liderar la tabla) la pontevedresa Aroa Pérez del Real Club Náutico de Sanxenxo que demostró su poderío en la bahía de La Coruñesa.

SEMANA ABANCA RCN LA CORUÑA- Copa de España Clase Finn (Top ten)

1º Miguel Fernández Vasco (Galicia) 9 puntos,

2º Alejandro Cardona (Baleares) 19,

3º David Rivero(Galicia) 23,

4º Carlos González (Galicia) 32,

5º Ignacio Nieto(Galicia) 32,

6º Gabiel Guerra(Cuba) 32,

7º Alvaro Munaiz41 (Galicia) 56,

8º Mauricio Luque(Andalucía) 66,

9º Ernesto Cal(Galicia) 72

10 º Gerardo Seelinger (Cataluña) 77,

SEMANA ABANCA RCN LA CORUÑA- Trofeo Aurelio Fernández Lage de Optimist (Top ten)

1º Mario Coronado (CM San Antonio Playa)(Baleares) 14,

2º Alejandro Alonso (MRCY Baiona)(Galicia) 16,

3º José Luis Ríos (RCN Vigo)(Galicia) 21,

4º Aroa Pérez (RCN Sanxenxo)(Galicia) 24 puntos,

5º Martín Barros (MRCY Baiona)(Galicia) 24,

6º Darío Trapero (CM San Antonio Playa)(Baleares) 26

7º Adrián Mato (RCN Vigo)(Galicia) 34

8º Guillermo García (RCN Vigo)(Galicia) 44,

9º Alonso Coronado (CM San Antonio Playa)(Balares) 50

10º Andrea Menárdez (CM San Antonio Playa)(Balares) 52