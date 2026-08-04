Neda prohibirá el acceso en coche al mirador de Ancos el día del eclipse

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Propone como alternativas para la observación el entorno del albergue y además la zona de los Subarreiros.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar problemas de circulación, el próximo 12 de agosto, día del eclipse solar total que, si el tiempo acompaña, se podrá observar desde la localidad, el Ayuntamiento de Neda blindará el mirador del monte Ancos, la atalaya que ofrece la mejor panorámica de la ría de Ferrol dentro de la localidad. Tras valorar la capacidad de las pistas de acceso y lo limitado espacio para estacionar, el gobierno local apuesta por prohibir el paso de los vehículos hacia este punto icónico en el que cabe esperar gran número de visitantes.

La administración local cerrará las vías de entrada tanto desde la zona de Casadelos como desde la parroquia de Anca con el objetivo de evitar colapsos circulatorios. Así, quien quiera aportarse hasta la zona para disfrutar del fenómeno astronómico tendrá que subir a pie hasta la cumbre del monte, punto donde se localiza el popular mirador.

Puntos recomendados

Con todo, el Ayuntamiento apuesta por alternativas más cómodas que, igualmente posibilitarán la observación del eclipse solar total. Así, recomienda como opciones preferentes espacios recreativos de fácil acceso como son el campo de los Subarreiros y, como no, en la zona de Xuvia, el entorno del albergue de peregrinos, dos localizaciones con mayores facilidades para aquellas personas que decidan acercarse en coche.

En línea con las indicaciones del Delegación del Gobierno, se recomienda aa la vecindad que, en la medida de lo posible, evite los desplazamientos en vehículo particular en esa tarde noche. Hace falta recordar que el eclipse se iniciará a las 19:30 horas, será total entre las 20:27.3 y las 20:28.8, y concluirá a las 21:21 horas.

Observación segura

Finalmente, el Ayuntamiento de Neda incide en la necesidad de cuidar la salud ocular, evitando daños que pueden ser irreversibles, tema que fue objeto durante las últimas semanas de una acción formativa, de la mano de Portela Ópticos. En este sentido, se recuerda la necesidad de utilizar, en todas las fases del fenómeno, gafas para ver el eclipse homologadas y, en buen estado, que cumplan a ESO 12312-2, y hacer observaciones en intervalos breves que no superen los 30 segundos, a los que deben seguir tiempo de descanso.

Se recuerda, por último que, si se quiere tomar imágenes del fenómeno, cámaras y móviles tendrán que contar con los correspondientes filtros solares para evitar que se estropeen.