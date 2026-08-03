ConectaDERMA, el puente digital hacia el Dermatólogo–(Joaquín Espiñeira Sicre)

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Joaquín Espiñeira Sicre

Nunca hubo tanta preocupación por la piel y, al mismo tiempo, nunca fue tan difícil acceder a un dermatólogo. El tiempo medio de espera para una primera consulta con un dermatólogo en la sanidad pública va de meses a años. Esta demora ya se ha traducido a las mutualidades, donde ya es muy complicado encontrar una cita de forma rápida, e incluso a las clínicas privadas.

En el ámbito privado, donde el paciente puede elegir libremente a su especialista, la demanda también supera con frecuencia la capacidad de atención presencial disponible. La teledermatología —pese a sus ventajas demostradas para reducir tiempos y ampliar el acceso en zonas con escasez de especialistas— sigue siendo un recurso infrautilizado en España.

Probablemente, esto ocurre porque los pacientes todavía desconocen su utilidad real en dermatología, una especialidad donde la visualización de imágenes ayuda a resolver muchos casos sin necesidad de presencia física.

«Los dermatólogos queremos dar las mejores soluciones a los pacientes, y eso exige repensar cómo llega la atención dermatológica a quien la necesita, sin que la distancia o la agenda saturada sean la barrera», resume Joaquín Espiñeira Sicre, dermatólogo miembro del equipo fundador de ConectaDERMA.

La era digital dispara el interés por la piel

Nos encontramos en la era digital y eso ha disparado el interés por la dermatología. Hoy en día,el acné y las cuestiones estéticas ligadas a la imagen digital han impulsado ese aumento, especialmente entre los más jóvenes. La inmediatez que ofrece internet y la inteligencia artificial ha cambiado también las expectativas del paciente, que ya no quiere esperar meses por una respuesta: quiere diagnósticos, orientación y soluciones ágiles, sin renunciar por ello al rigor médico.

Una plataforma nacida de dermatólogos, para dermatólogos y pacientes

Sobre este contexto nace ConectaDERMA, una plataforma marketplace que conecta directamente a pacientes con dermatólogos independientes y verificados de toda España. La forma de conexión es actualmente por medio de fotografías, permitiendo siempre elegir al profesional según ubicación y necesidad concreta. «Con ConectaDERMA puedes estar en contacto permanente con tu dermatólogo y acceder de una forma rápida y sencilla a él», ya sea

para una consulta puntual, una receta, un diagnóstico o el seguimiento de un tratamiento crónico, con la posibilidad de derivar a consulta presencial cuando el caso lo requiera. El proyecto ha sido diseñado por dermatólogos que conocen de primera mano las limitaciones del sistema actual y que han volcado esa experiencia en una herramienta pensada tanto para el profesional como para el paciente.

Un modelo integral, físico y digital.

A diferencia de otras plataformas de telemedicina, ConectaDERMA se centra exclusivamente en dermatología y busca dotar a los dermatólogos de herramientas de trabajo óptimas mientras ofrece al paciente una conexión integral: digital cuando la inmediatez lo permite, presencial cuando la patología lo exige. Esta doble vía —asíncrona y con derivación cuando procede— responde a lo que la literatura clínica identifica como el principal reto pendiente de la teledermatología en España: coordinar de forma eficaz la atención a distancia con la presencial.