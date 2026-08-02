¡Cantamos !–(Julia M.ª Dopico Vale y Pinheyro)

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Julia M.ª Dopico Vale y Pinheyro

Desde el 29 de julio hasta el 10 de septiembre los coros juveniles gallegos se podrán inscribir para compartir escenario junto a la Real Filarmonía de Galicia y participar en la nueva edición de “Cantamos!”, un proyecto que refuerza el compromiso de la orquesta para que los jóvenes artistas y la ciudadanía que así lo desee puedan compartir el arte musical intercambiando aprendizaje, creación y deleite, tanto a nivel individual como colectivo.

La edición está elaborada por el actual director del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia , Javier Fajardo,

‒desde 2022‒ y en ella se propone un viaje musical con temas del repertorio de los clásicos del cine con autores como Danny Elfman ‒Introducción y Danza del hielo‒, John Williams ‒ Harry Potter y el preso de Azkaban, Solo en la casa‒; Nani García Carril ‒Paxariños que voades‒; Antón García Sabanés ‒ Canción de cuna para una princesa negra‒‒ e as nosas panxoliñas anónimas: Vinde, vinde; E rorró, rorró, meu neno. Temas adaptados para su interpretación por el británico Peter Hope, famoso por su música ligera y arreglos orquestales.

Durante varios meses los coros seleccionados prepararán un programa que culminará con dos conciertos los días 17 y 18 de diciembre en el compostelano Auditorio de Galicia convirtiéndose, sin duda, en una experiencia única. Cantamos! representa una de las principales apuestas de la Real Filharmonía por la participación ciudadana. A través de este proyecto la orquesta refuerza su papel como institución cultural abierta aproximando la música sinfónica a nuevos públicos. La iniciativa se desenvuelve en colaboración con la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago y la Federación de Coros de Galicia, dos referentes para su impulso y permanencia consolidándose así una alianza que fortalece el carácter integrador del proyecto .Es una llamada a los numerosos coros juveniles gallegos brindándoles la oportunidad de vivir una experiencia tan enriquecedora como emocionante; ¡Ánimo!.