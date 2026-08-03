Navantia aporta el 2% del PIB de la provincia de A Coruña y el 2,4% del empleo total

El Informe de Sostenibilidad Corporativa publicado este lunes por Navantia recoge que en 2025 la actividad de la compañía pública aportó el 2% al Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de A Coruña y el 16,5% a toda la riqueza industrial.

En términos de empleo, Navantia sostuvo en la ría de Ferrol el 2,4% de los puestos de trabajo y el 22,1 de los que son de naturaleza industrial. El impacto del 2,4% es superior al que aportan los astilleros de la Bahía de Cádiz a su provincia en el total de empleo (2,3%) y también al de Cartagena en Murcia, con un 1%.

El documento también señala que Navantia avanzó en sus objetivos de sostenibilidad, alcanzando una reducción de intensidad de emisiones del 11,5% en relación con el año anterior y llegando a un índice de valorización de residuos del 83%.

Por lo tanto, la descarbonización de la actividad de Navantia pasó de 7,56 toneladas de dióxido de carbono equivalente por millón de euros de actividad en 2024 a 6,69 en 2025, una cifra que consolida, explica la compañía naval, la tendencia de reducción sostenida registrada en los último ejercicios y refuerza la hoja de ruta hacia la neutralidad climática prevista para 2040.