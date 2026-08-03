Con motivo de la estancia del AOR italiano «Etna» en A Coruña, con alumnos de la ENM de Livorno, se celebró una recepción y visita al Arsenal de Ferrol

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El buque de la Armada Italiana ‘Etna‘ (A-5326)–un buque de aprovisionamiento en combate (AOR), al mando del capitán de navío Alessandro De Lucía– se encuentra atracado en el muelle del Centenario Oeste de A Coruña desde el pasado sábado 1 de agosto y tiene previsto zarpar este martes, día 4, rumbo a Francia. Esta escala se enmarca en el crucero de instrucción de los alumnos de segundo de la Escuela Naval Militar de Livorno.

A bordo se encuentra una tripulación de 172 militares y 132 alumnos de la Escuela Naval Militar. El regreso al puerto de Livorno, previsto para el 18 de septiembre, marcará el final del crucero de instrucción y la conclusión de una apasionante aventura para los alumnos de segundo curso.

El buque, en servicio desde 1998, es una de las principales unidades de apoyo logístico de la Marina italiana. Con un desplazamiento de 13.400 toneladas, 146,5 metros de eslora y capacidad para transportar grandes cantidades de combustible, agua, munición y suministros, cuenta además con una cubierta de vuelo para helicópteros. Su presencia en A Coruña refuerza los lazos de cooperación y amistad entre España e Italia en el ámbito marítimo y de la defensa.

Durante la escala en A Coruña –primera etapa de la campaña educativa– se llevaron a cabo diversos actos oficiales e intercambios con la Armada Española.

Recepción a bordo del «Etna»

En la mañana de este lunes se celebró a bordo del buque italiano un acto de recepción oficial al que asistieron diversas autoridades civiles y militares que fueron recibidos por el comandante del «Etna«, capitán de navío Alessandro De Lucía; y el cónsul de Italia en A Coruña, Francesco Milani. Entre los asistentes se encontraban el subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Belén Do Campo; el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; el coronel del Tercio Norte de Infantería de Marina, David Salvador Rodríguez Picallo; el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer) y también comandante naval de A Coruña y Ferrol, capitán de fragata José M. de Mata Hervás; el Jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, el coronel Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez; y el comandante de la fragata «Juan de Borbón» (F-102), capitán de fragata Alejandro Fernández de Bobadilla Ferrer; así como el agregado de Defensa de la embajada de Italia en España y otras representaciones civiles y militares italianas y españolas.

En Ferrol

Asimismo en la mañana de este lunes los alumnos que viajan a bordo del buque de aprovisionamiento en combate (AOR) «Etna» se trasladaron a Ferrol, y en el Arsenal visitaron dos de los buques atracados, pertenecientes a la 31 Escuadrilla de Superficie, el Buque de aprovisionamiento para el Combate BAC « Cantabria « (A-15) y la fragata «Blas de Lezo» ((F-103).

Fueron recibidos por los comandantes de ambos buques, los capitanes de fragata Alberto Sánchez Expósito, y Santiago Santamaría Reyero.

Tas visitar las distintas dependencias no se podían despedir sin la tradicional «foto de familia».