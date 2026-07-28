El presimiente enamorado–(Juan Cardona Comellas)

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Juan Cardona Comellas

Este día 28 de julio el presimiente emprenderá sus muy merecidas vacaciones hasta finales del mes de agosto excepto que decida el quedarse en la Península para coordinar el desbastador incendio que arrasa a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo con más de 150.000 ha calcinadas. Si esta hecatombe no le hace cambiar de planes, el lugar vacacional elegido, como en otras ocasiones, es la isla de Lanzarote en la finca de La Mareta; un complejo diseñado por César Manrique para el rey Hussein de Jordania quién se lo regaló al Rey Juan Carlos y que éste lo incorporó a Patrimonio Nacional. Un lugar paradisíaco, lejos de miradas indiscretas y protegido de tener que rozarse con el pueblo sencillo que últimamente parece evitar: Así nuestro presimiente podrá dedicarse en cuerpo y alma a su esposa Begoña y dejará un hueco para el resto de su familia que podrán disfrutar de las instalaciones del complejo con sus dos piscinas, lago artificial, instalaciones deportivas, helipuerto y con acceso exclusivo al mar.

En ese nidito de amor se podrán recuperar de las envestidas judiciales que sufrió su esposa, quien tiene la ocasión de fortalecerse antes de presentarse ante un jurado por las acusaciones relacionadas por “sus gestiones diversas”. No creo, que el presi, necesite más días de reflexión; ya que por la simple imputación de Begoña fueron 5 días de “ausencia meditada”.

Con más de un mes podrá hacer músculo para aguantar el chaparrón: su hermano condenado, Begoña con fecha para sentarse en la silla de acusados, sus compañeros del famoso Peugeot en prisión sin fianza (Ábalos y Koldo),

mientras que Cerdán ya estuvo 5 meses con asuntos aún pendientes y por si fuese poco su referente amigo Zapatero hundiéndose cada vez más en su propia cloaca, arrastrando con él a sus propias hijas: el faro referencial de ZP parece que ha entrado en ciclo continuo y sus señales intermitentes ya no ofrecen garantías de futuro. Además, el presimiente, podrá recuperarse de los más de 25 días que dedicó a los 15 desplazamientos internaciones en lo que

va de año, incluido el viaje a China acompañado por Begoña, acompañamiento que no fue posible en el último viaje que realizó a Turquía y el que realizó para ver triunfar a nuestra selección de fútbol en New Jersey (maldito juez

instructor).

Este mes de amor y concordia solamente se puede ver alterado por alguna hecatombe, tanto nacional como internacional; aunque, en caso de suceder le informarán puntualmente los componentes de la Secretaría de la

Presidencia y los cinco técnicos de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la misma Presidencia que viajan con él y que tienen que coordinar a los más de 600 asesores personales que forman su equipo; y a los que hay que añadir los siete asistentes de personal de servicio y también soportar a los más de 30 GRS que cuidarán de su seguridad que tienen que subsistir con los 77 euros diarios de la dieta oficial (alguna ayudita habrá que conseguirles). No se sabe si en este séquito viajará el equipo de maqueado y maquillaje tan habitual en su día a día. Así todo le deseamos al señor Sánchez que disfrute de sus vacaciones en un periodo algo mayor en días que las que puede disfrutar un trabajador medio.