Someten a información pública la revisión de la autorización ambiental de Megasa, en Narón

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La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha publicado, en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental por el que se somete a información pública la documentación para la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta siderúrgica de Megasa, en el municipio coruñés de Narón.

La documentación estará a disposición de las personas interesadas en las dependencias de la citada Dirección Xeral para que cualquier persona interesada pueda consultarla o formular, dentro del plazo, las alegaciones, sugerencias u observaciones que estime convenientes.

Asimismo, recoge el Diario Oficial de Galicia, se podrá consultar en la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático toda la información relativa a este respecto.