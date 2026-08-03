La Xunta da un nuevo paso para crear en Mandiá la primera gran bolsa de suelo industrial de Ferrol

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La futura Plataforma Logística Empresarial y Portuaria de Mandiá avanza en su tramitación con la adjudicación del documento que deberá definir la ordenación de los terrenos. La actuación permitirá dotar a Ferrol de su primera gran bolsa de suelo industrial, con más de 1,6 millones de metros cuadrados destinados a facilitar la implantación de nuevas empresas.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este lunes los terrenos acompañada por el gerente de Xestión do Solo de Galicia-XESTUR S.A., Diego Toja. Durante el recorrido dieron cuenta de la adjudicación a ANTEA IBEROLATAM de la redacción del Plan estructurante de ordenación de suelo empresarial (PEOSE).

El contrato supera los 199.700 euros, más IVA, y establece un plazo de 24 meses para completar los trabajos.

Una plataforma conectada con la autovía y el puerto de Ferrol

La ubicación de Mandiá es uno de los principales argumentos del proyecto por sus conexiones con las principales infraestructuras de transporte de la comarca. Los terrenos disponen de acceso a la autovía Ferrol-Vilalba (AG-64), se encuentran a menos de un kilómetro de la N-655 y a unos siete kilómetros del puerto de Ferrol.

Aneiros destacó que se trata de “un lugar privilexiado a nivel de comunicacións” y señaló que los más de 1,6 millones de metros cuadrados previstos “servirán para acoller o asentamento de novas empresas e fomentar o crecemento económico e empresarial da nosa bisbarra”.

Ferrolterra dispone actualmente de 140.784 metros cuadrados libres

La Xunta plantea el desarrollo de la plataforma de Mandiá como respuesta a la demanda de suelo empresarial existente en Ferrolterra, un ámbito que comprende las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Actualmente, los 14 parques industriales activos de este territorio suman más de 4,3 millones de metros cuadrados de superficie útil. Sin embargo, según los datos facilitados por la Administración autonómica, únicamente permanecen disponibles 140.784 metros cuadrados.

La futura plataforma de Mandiá ampliaría de forma considerable esta oferta y permitiría disponer de terrenos para nuevos proyectos empresariales e industriales en el propio municipio de Ferrol, además de aprovechar la proximidad con el puerto y las principales conexiones viarias de la comarca.