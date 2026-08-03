Ferrol invertirá cerca de 319.000 euros en renovar la iluminación y el mobiliario de la calle Real

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La calle Real afrontará una nueva intervención para modernizar su iluminación y renovar el mobiliario urbano. La junta de gobierno local del Concello de Ferrol aprobó este lunes la propuesta de adjudicación de las obras por 318.695,84 euros, con un plazo previsto de ejecución de tres meses.

La actuación forma parte del convenio suscrito entre el Concello de Ferrol y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para desarrollar diferentes proyectos de transformación urbana en los barrios de la ciudad.

La propuesta de adjudicación incluye además una garantía total de seis años, cinco más que el mínimo de un año establecido inicialmente en los pliegos.

Un 85% menos de consumo en el alumbrado

Una de las principales actuaciones será la sustitución del actual sistema de iluminación por luminarias LED de 57,6 vatios. El proyecto conservará los 17 puntos de luz existentes y sus soportes en las fachadas, evitando así instalar nuevos elementos que puedan ocupar espacio en las aceras.

Con el cambio, la potencia instalada quedará reducida a 0,97 kW. Según los cálculos municipales, esto permitirá disminuir el consumo energético un 85,73% respecto al sistema actual, además de mejorar la eficiencia del alumbrado y reducir su impacto ambiental.

Adiós al cableado aéreo y nuevo mobiliario urbano

La intervención también supondrá un cambio en la imagen de la calle Real mediante el soterramiento de los cruces aéreos de las instalaciones existentes. De esta forma, se eliminará parte del cableado actualmente visible sobre el espacio público.

A esta actuación se sumará una renovación del mobiliario, con la colocación de nuevos bancos de diseño ergonómico, jardineras y maceteros.

También se instalarán carteles de bienvenida al barrio y puntos específicos para la recogida de excrementos caninos. Todos estos elementos serán desmontables y su ubicación se diseñará para mantener libre el itinerario peatonal y garantizar la accesibilidad.

Una vez formalizada la adjudicación y completados los trámites necesarios, las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses.