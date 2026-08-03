A pista do pavillón do Val en Narón contará cunha nova superficie de xogo

Narón continúa a mellorar as súas instalacións deportivas coa renovación da pista do pavillón do Val.
A alcaldesa de Narón, acompañada polo concelleiro de Deportes, visitou o pavillón municipal do Val para comprobar o resultado das actuacións de mellora que se están a levar a cabo na pista, unha intervención que permitirá adaptar as instalacións ás necesidades de distintas disciplinas deportivas e mellorar as condicións de uso dun espazo de referencia para o deporte local.
A actuación comezou cunha limpeza xeral da superficie e a reparación de xuntas e fendas mediante o seu selado. O pintado das liñas da pista de xogo para varios deportes – baloncesto, fútbol sala e hóckey – realizarase próximamente, unha vez completadas as actuacións previas e tras o tempo de curado necesario do novo pavimento.
Durante a visita, a alcaldesa destacou que «seguimos investindo nomantemento e na modernización das nosas instalacións deportivas para que deportistas e clubs dispoñan de espazos seguros, funcionais e adaptados ás novas necesidades». Así mesmo, subliñou que «esta actuación responde ao compromiso do goberno local coa mellora continua dos equipamentos municipais e co fomento do deporte base e das novas disciplinas deportivas»
Pola súa banda, o concelleiro de Deportes sinalou que «a intervención permite recuperar un pavimento moi utilizado durante anos e garantir unhas mellores condicións para a práctica deportiva, prolongando ademais a vida útil da instalación».
Con esta actuación, que suporá un investimento de 26.985,43 euros, o Concello de Narón continúa desenvolvendo o seu programa de conservación e mellora das infraestruturas municipais, ofrecendo espazos de maior calidade para a cidadanía e para as entidades deportivas do municipio.