New York in the 80s-(Julia M.ª Dopico Vale de Piñeiro)

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Julia M.ª Dopico Vale de Piñeiro

Durante todos estos días puede visitarse en Mondoñedo, en la que fue casa de Eva González Seoane, mujer del maestro de la narrativa fantástica, Álvaro Cunqueiro, la exposición fotográfica “ New York in the 80s” del profesor de literatura, filosofía e historia, James Bloom, el norteamericano (New York, 1963) que tras recorrer varios países ejerciendo su profesión: Inglaterra, Alemania, España, Turquía, Egipto…, decide junto a su esposa británica establecerse en este antiguo “ monte entre ríos y fuentes” atraídos ambos por su clima, por su historia y por el recuerdo que deja el lugar en Bloom tras haber realizado “ el camino” años atrás.

La exposición surge debido a la publicación del libro de título homónimo y es una muestra de imágenes captadas por el autor cuando era un adolescente y su vida transcurría en su casa de Manhattan próxima a Coney Island, el histórico parque de atracciones tan popular en la actualidad. James Bloom recibió una educación privilegiada en escuelas privadas, pero pudo percibir desde muy joven que existía otra realidad diferente fuera de este círculo convirtiéndose la fotografía, tal y como afirma, en “una vía de escape desde mi mundo para encontrar al resto del mundo”.

Entre las fotografías de James podemos contemplar a sus vecinos inmigrantes checos después de la Primera Guerra Mundial; a un auténtico “chico duro”; a un grupo de lesbianas con su amigo “trans” en una época muy diferente a la actual en la que todo esto se vivía “tapado”, especialmente entre los chicanos, como es el caso; a un poeta callejero que recitaba versos que resonaban en su memoria en Manhattan haciéndolos suyos; a otro orgulloso de representar the Black Power…Personajes únicos que se encuentran por casualidad y que relajados en su ambiente revelan su esencia.

Además, en aquella década liberal, las personas se mostraban felices de que alguien mostrase interés en dejar una

reseña de su existencia, la huella de su identidad por el paso de la vida. Esto es lo que la mirada atenta de James Bloom sabe captar mostrando el lado más humano de como vía de escape a la “meritocracia norteamericana”.

Desde estas líneas he de felicitar al amigo James Bloom quien busca y encuentra una visión profunda y genuina

de las personas. Un artista.