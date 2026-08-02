Mejorar la Primaria, la dependencia y alguna rebaja fiscal más en vivienda, los ejes de Rueda en las cuentas de 2027

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Insta a las empresas a «preocuparse» por la salud de sus trabajadores porque «solo la Xunta no puede solucionar el problema» de las bajas. Pone deberes para las municipales: quiere que el PPdeG gobierne las cuatro diputaciones y «mejorar en concejales» en todas las ciudades.

Aprobado el techo de gasto en el Parlamento de Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene ya en mente cuáles deben ser los ejes de los próximos presupuestos: quiere «seguir con el plan de choque de la dependencia», mejorar la Atención Primaria (AP) e ir «muy a fondo» con política de vivienda. De hecho, a la espera de ratificar que se «pueda», avanza que le gustaría alguna nueva rebaja fiscal orientada a este sector.

Así lo ha trasladado en una entrevista a EP en la que, preguntado por posibles nuevas iniciativas para las cuentas gallegas de 2027, ha replicado que ya le parece «bastante medida estrella» seguir con el foco en la vivienda, con «estímulos» a promotores y cooperativas para que construyan inmuebles.

De hecho, en materia de rebajas fiscales, además de garantizar que no se «suprimirá» ninguna, ha anticipado que si fuera «posible», desearía seguir profundizando en los beneficios fiscales con alguno nuevo orientado al sector de la vivienda. El fin, ha dicho, es «ayudar a la gente con menos impuestos para que pueda comprar vivienda».

Además, también quiere profundizar en servicios sociales y apunta a dependencia. No en vano, en el último debate autonómico de política general comprometió que el ‘Bono Coidado no Fogar’, que concede 5.000 euros anuales a las personas dependientes atendidas en su propio domicilio, se extenderá a 10.000 beneficiarios adicionales en lo que resta de legislatura –hasta llegar a los 50.000–.

Y como tercera pata relevante, ha citado el plan de reforma de la Atención Primaria, del que ya se conocen algunas propuestas que el Sergas ha puesto sobre la mesa, como el aumento de plazas de enfermería o la incorporación de nuevas categorías como los podólogos a los centros de salud.

Las nuevas medidas se avanzarán cuando toque «por respeto a la negociación», pero Rueda confiesa que está «muy esperanzado» con ese plan, del que destaca que se llevará «más recursos» públicos y supondrá «un esfuerzo económico» relevante para la comunidad. «Pero no solo eso, también es un esfuerzo de organización, de cambio de la cultura asistencial», ha apostillado.

DEBERES ELECTORALES

Con «muy pocas esperanzas» en que pueda fructificar un acuerdo sobre financiación autonómica a nivel estatal, preguntado sobre financiación local y la futura ley de administración local en la que trabaja la Xunta a las puertas de un año electoral, Rueda ha ratificado que, al igual que la nueva ley de incendios, «la idea» es que esta normativa sea enviada al Parlamento para su debate y aprobación en el nuevo periodo de sesiones que arranca en septiembre.

Ve «bueno» que, como «última solución», la norma mantenga la opción de que la Xunta pueda forzar una fusión de municipios si alguno «se vuelve absolutamente ingestionable», pero recalca que la apuesta de su Gobierno es promover solo las uniones «voluntarias». Sobre financiación local, destaca que la ley incluye novedades «importantes» y «garantiza un mínimo siempre en el Fondo de Cooperación Local».

También pone deberes a los suyos ante las cada vez más próximas municipales de 2027: quiere gobernar en las cuatro diputaciones –ahora mismo el PPdeG tiene las de Ourense y Pontevedra–. Aún sin descartar «nada» –preguntado por Vigo–, reconoce que «va a ser muy difícil» lograr hacerse con el bastón de mando en las siete urbes. «Pero, desde luego, alguna más de las que tenemos sí», ha señalado, para apostillar con su meta: «Mejorar el número de concejales, en todas».

BAJAS Y SALUD LABORAL

Y con el plan contra el absentismo en el que trabaja la Xunta pendiente de presentarse, Rueda se ha reafirmado en que existe el «fraude» en bajas laborales. «¿Qué son la inmensa mayoría? No, para nada. Al contrario. Son una parte del problema, ni siquiera son la causa principal. Y hay otros que hemos reconocido como la lentitud en solicitar pruebas a trabajadores que entran en una baja», ha apuntado.

En todo caso, ha recalcado que también hay áreas en las que la Xunta ha actuado al observar que había «un número muy significativo de bajas por encima de la media de otras zonas». «Y lo que puedo decir es que en las zonas donde se daba una disfunción, después de las actuaciones llegó a haber hasta un 40% de altas. Dejo ahí ese dato», ha dicho.

Pero también ha apuntado a las empresas, a las que, una vez «aceptado» que hay «un problema», insta a «implicarse en la solución». Para el presidente, las empresas «no pueden pretender» que «solo las administraciones solucionen» estas dificultades porque «entonces no funcionará». «Tienen que preocuparse de la salud laboral de sus trabajadores», ha advertido.

«Y salud no es solo física, también la salud mental. Y claro que pueden hacer cosas. Solo la Xunta no lo va a solucionar», ha continuado, antes de proclamar, eso sí, que su Gobierno lo que tampoco puede hacer es «ponerse de perfil» y decir que «solo es un problema de las empresas».

AÚN PIENSA QUE EL DE ALTRI ERA «UN BUEN PROYECTO»

En el campo económico, Rueda reflexiona sobre el proyecto de la pastera lusa Altri en Palas de Rei, del que «pensaba» y aún piensa que era «un buen proyecto» para una zona de Lugo que se hubiera «beneficiado preservando el medio ambiente». Achaca al Gobierno haberlo hecho «imposible» al «dejarlo sin acceso a ningún tipo de ayuda europea» y «sin conexión eléctrica».

«Dejó una zona de la provincia de Lugo sin conexión eléctrica. Espero que no tengamos que arrepentirnos si viene alguna otra instalación que necesita potencia en esa zona», ha advertido el mandatario autonómico, muy satisfecho con los planes de SAIC en Galicia, aunque prudente sobre si habrá algún tipo de efecto llamada para otras inversiones chinas.

«No sé cómo funcionan estas cosas en China, pero el boca a boca, si lo hacemos bien, desde luego no va a ser negativo», se ha limitado a manifestar, antes de apuntar a otros sectores como el de defensa, donde esta misma semana Indra confirmaba que pondrá en marcha una nueva planta de producción de vehículos militares en As Pontes (A Coruña).

AP-9 Y AÑO XACOBEO

En otro orden de asuntos, tras afirmar esta semana que la obligación de la Xunta es sentarse a negociar la transferencia de la AP-9, preguntado acerca de si considera que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, facilitará el traspaso «financiado» que él demanda si gobierna en España, Rueda lo ha dado por hecho.

A modo de argumento, ha recordado que la transferencia «ya era una reivindicación» suya en Galicia, por lo que «no tendría ninguna explicación» que «dejase de apoyarla». Eso sí, con el trasfondo de que la Comisión Europea ha declarado ilegal la prórroga aprobada por el Gobierno estatal, con José María Aznar de presidente, ha reiterado su rechazo a la ley pactada por PSOE, BNG y Sumar: «No garantiza un traspaso financiado».

Y a las puertas del Año Santo, sobre una posible visita a Galicia del papa León XIV, afirma que sus «sensaciones» son «buenas». «Pero hasta que no lo vea definitivamente confirmado», prefiere ser «conservador», que ve «una buena postura» en asuntos que atañen a la Iglesia, y por «hacer las cosas bien».

En cuanto a conciertos, también ha apelado a la prudencia, aunque considera que «en el Xacobeo tiene que haber un par de actuaciones que se recuerden muchísimo tiempo». Eso sí, apuesta por descentralizar eventos y, más que una cifra histórica de peregrinos, desearía una presencia «a lo largo de todo el año». El objetivo: que «todo el mundo mire» a una Galicia «de moda» en 2027.