Galeatro difundirá a través de las artes escénicas el valor histórico de los molinos del Camino de Santiago

Galeatro lanzará en el mes de agosto su proyecto ‘Os muíños no camiño‘, una iniciativa que mezcla las artes escénicas, la divulgación a través de las redes sociales y el patrimonio.

La compañía teatral cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de ‘O teu Xacobeo’, programa que se enmarca en la estrategia de Turismo de Galicia y en el Plan Director dos Camiños de Santiago 2022-2027 con el objetivo de favorecer la participación de la sociedad en la organización de actividades ligadas al Año Santo.

Galeatro apuesta en ‘Os muíños no camiño’ por difundir el valor histórico de este tipo de edificaciones fundamentales para comprender la evolución de la sociedad gallega. Existen, además, a lo largo de los diferentes itinerarios jacobeos un gran número de molinos que llaman la atención por su belleza, por el lugar donde se encuentran y por la magia que irradian.

Partiendo de estas premisas, Galeatro crea un proyecto que pivota alrededor de dos ejes. El primero de ellos consiste en la creación de diferentes píldoras audiovisuales que sirven, por una parte, para dar a conocer los orígenes y la naturaleza de este patrimonio gallego y, por otra, para promocionar el evento, sobre todo al público más joven.

La artista multidisciplinar Carlota Mosquera será la encargada de elaborarlas y en ellas se difundirán los aspectos más destacados de los tres enclaves en los que este proyecto desarrollado al amparo del programa ‘O Teu Xacobeo’ pondrá el foco: el molino de A Gándara en Vilasantar, el de Callobre en Miño y Os Muíños, en Muxía.

Estos tres emplazamientos fueron escogidos para tocar tres rutas jacobeas diferentes: El Camino del Norte, que atraviesa el ayuntamiento de Vilasantar; el Camino de Fisterra, que pasa por Muxía y el Camino Inglés, que discurre por el municipio de Miño.

TRES ESCENARIOS

En estos espacios se desarrollará la otra parte del proyecto: la vertiente escénica. La compañía Galeatro transformará estos lugares en auténticos escenarios teatrales para representar su obra ‘Muiñada‘. Interpretada por Alba Bermúdez y Tone Martínez, la obra se presenta cómo un viaje al pasado para los niños y niñas de hoy.

‘Muiñada‘ une tradición, fiesta, música y teatro para toda la familia a través de una historia: la de Sabela y Xacobe, que por un malentendido con los turnos coinciden en el molino de agua. Al ver que los dos no pueden moler al mismo tiempo, comienzan una discusión en la que el juego, las leyendas y la tradición harán que los más pequeños, pero también los adultos, se acerquen la historia de un espacio comunitario que clave en la historia gallega: los molinos de agua.

El 21 de agosto ‘Muiñada’ se podrá ver a partir de las 20.00 horas en los Molinos de Muxía. El día 22 le llegará el turno al molino de A Gándara en Vilasantar y, finalmente, el proyecto se despedirá en el molino de Callobre de Miño el día 28 de agosto