La Xunta financia siete proyectos de embellecimiento turístico del litoral en Ferrolterra y Ortegal

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La Xunta de Galicia impulsa, con cerca de 390.000 euros, siete proyectos de embellecimiento turístico del litoral en los ayuntamientos de Mañón, Valdoviño, Ferrol, Ares, Narón y Fene. La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, dio cuenta de la resolución de esta convocatoria de subvenciones de Turismo de Galicia durante la visita a la vivienda turística Altesor, uno de los establecimientos beneficiarios.

Esta línea de ayudas, tal como explicó la delegada, se enmarca en las actuaciones de cohesión entre destinos (ACD) del Plan territorial de sostenibilidad turística de Galicia y está encaminada a la conservación y a la mejora del patrimonio singular y de uso turístico de la costa gallega. Contempla tres líneas de actuación: acciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, a la digitalización de recursos con potencial turístico en el litoral y para la mejora de la fachada turística del litoral. “Nuestro litoral y uno de los grandes atractivos de Galicia, por eso queremos fomentar su embellecimiento al tiempo que se apoya a un sector al alza en nuestro territorio como es lo turístico”, apuntó Aneiros.

En total, son 177 los proyectos beneficiarios de este orden en Galicia, con una inversión de más de 4,56 M€. Estas ayudas están financiadas al 100% por los fondos NextGenerationEU.

En el caso de Altesor, que recibió una aportación de más de 110.000 euros, el objeto de actuación fue la rehabilitación y acondicionamiento de la cubierta, las fachadas y los muros de cierre.

Con los trabajos realizados pudieron eliminar un balcón añadido y solucionar la ausencia de revestimiento en la cubierta y en los muros, así como los desprendimientos del revestimiento de la fachada. Además, resolvieron otras deficiencias concretas, como las carpinterías antiguas y la existencia de elementos de evacuación pluviales en mal estado.