El personal del ayuntamiento de Cariño retoma las movilizaciones

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Este viernes protagonizaron una ‘cazolada’ en la Casa Consistorial y mañana, sábado día 1, saldrán en manifestación para exigir «condiciones dignas y unos servicios públicos de calidad».

El personal del Ayuntamiento de Cariño retomó este viernes el calendario de movilizaciones ante la falta de avances en la negociación y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo. Este mediodía, los trabajadores realizaron una cazolada a las puertas de la Casa Consistorial y para mañana, sábado 1 de agosto, tienen convocada una manifestación por las calles de la villa que saldrá a las 12.00 horas del Sagrón.

Además, el próximo jueves día 6 -coincidiendo con la celebración del pleno municipal- han previsto concentrarse a las 19:45 horas delante del Ayuntamiento para que el Gobierno local y la Corporación “escuchen» sus demandas y «pongan solución a este conflicto”.

La representación social recuerda que después de cuatro meses de intensas movilizaciones, a principios de mayo el personal decidió suspender provisionalmente la huelga indefinida que iba a comenzar el día 5 de ese mismo mes, después de que la alcaldesa había presentado un borrador de RPT. Aunque el documento estaba incompleto y “lleno de errores”, se estableció un calendario de negociaciones con el objetivo de aprobar de manera inicial la relación de puestos de trabajo en el plazo de un mes, quedando suspendidas las movilizaciones.

“Esta convocatoria de negociaciones se manifestó como una nula voluntad de aprobar la RPT y su única intención fue a paralizar la huelga indefinida”, critica la representación del personal, quien explica que la última reunión se produjo el 8 de junio “y no hay indicios ni tampoco voluntad de seguir negociando”.

A esta parálisis hay que añadir que la regidora perdió el recurso presentado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la sentencia del juzgado de Ferrol que obliga a negociar la RPT. En este sentido, la representación sindical destaca que “esta nueva sentencia obligación a negociar y aprobar la RPT con imposición de multas personales o denuncia penitenciaria a la Fiscalía en caso de incumplimiento”.

Deterioro de los servicios públicos

Destacan además que la falta de una RPT actualizada no solo le afecta a las condiciones laborales y salariales del personal, que llevan años empeorando, sino que impide dotar a los servicios públicos de los efectivos necesarios. A este respeto, advierten de la falta de personal y de la sobrecarga laboral que provoca “el deterioro de los servicios e incluso que en algunos casos no se puedan prestan”, tal y como acontece en el SAF, que en este momento cuenta solo con tres trabajadoras para realizar el servicio.

Por eso, el personal reclama la aprobación “de una RPT que permita la dignidad salarial y laboral y que garantice unos servicios públicos dignos y de calidad en el Ayuntamiento de Cariño”.