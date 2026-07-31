Neda hace un llamamiento para que se reduzca el consumo de agua ante la escasez de reservas hidráulicas

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El alcalde de Neda ha emitido un comunicado oficial recomendando a los vecinos hacer un uso más racional del agua potable durante este periodo de escasez provocado por la falta de precipitaciones.

Ante los niveles críticamente bajos de las reservas de agua en toda la región, el alcalde Ángel Álvariño apela a la colaboración ciudadana para limitar aquellas prácticas domésticas y usos del agua que resultan insostenibles en la situación actual.

Aconseja extremar la precaución en el consumo de agua y evitar gastos innecesarios, especialmente aquellos usos no esenciales que incrementan la demanda durante los meses de verano.

En este sentido, el alcalde subraya la necesidad de reducir el riego de jardines y zonas verdes con agua de la red municipal.

Insta a los residentes a evitar el llenado o rellenado de piscinas privadas, el lavado de vehículos en el domicilio y la limpieza con manguera de espacios exteriores (como terrazas, fachadas y patios) utilizando agua de la red.

Por último, recomienda adoptar hábitos cotidianos básicos en la cocina y el baño, tales como cerrar el grifo cuando no se necesite agua corriente, reducir la duración de las duchas y utilizar el lavavajillas y la lavadora únicamente con cargas completas.

Estas recomendaciones se han difundido en los últimos días a través de una campaña informativa en los canales de redes sociales del municipio.