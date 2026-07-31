“GALICIA SABE AMAR” promocionará en Equiocio Ferrol el consumo de pescado y marisco gallego a través de 16 catas

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Chefs de primer nivel, muchos de ellos de Ferrolterra, serán protagonistas de la iniciativa impulsada por la Consellería do Mar.

Fomentar el consumo de productos de nuestro mar volverá a ser objetivo central de la oferta gastronómica de Equiocio Ferrol (Covas). El certamen hípico y de ocio familiar contará, un año más, con las degustaciones

gratuitas de la campaña GALICIA SABE AMAR, con profesionales de primero orden, para difundir la calidad y variedad de los excelentes productos marítimo-pesqueros de nuestra tierra. Ante la buena acogida de ediciones anteriores, la Consellería del Mar sigue aumentando el número de catas.

Del 6 a 9 de agosto el público que se aporte al certamen, que cumple 35 años, tendrá la oportunidad única de probar las recetas que prepararán en directo distintos chefs del país, empleando como principal materia prima pescados, mariscos, algas o conservas de Galicia. Pinchos que se podrán saborear, acompañados con vinos de Denominación de Origen, en un total de dieciséis catas.

Los visitantes del evento ecuestre tendrán que apuntarse en el aula de la Consellería del Mar para participar en las distintas sesiones, en las que podrá seguir la preparación de las tapas y degustarlas. Estas tendrán como materia prima central, según el caso, productos adheridos al sello de calidad de pesca artesanal “PescadeRías, de donde se no?”, como es el caso de los pescados y mariscos servidos por la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, y por la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre, o las algas. Además, se podrán probar platos realizados con merluza del pincho de Burela, mejillón de Galicia, bonito del Norte, y también con conservas. Las plazas son limitadas.

Las catas, destinadas a difundir los beneficios nutricionales de los productos del mar, y promover el consumo y la venta de pescado y marisco gallegos, contarán con el talento de cocineros y cocineras de Ferrolterra como Marcos Cabanas, del restaurante El Olivo Cocina & Bar, en Narón; Álex Martínez e Mar Lago, do restaurante Bacelo,

en Ferrol; Nair González de Muelle 43 (Mugardos); y Marcos Arufe del Espazo gastronómico Remollo (Ames).

Como novedad, en una de las jornadas se preparará un desayuno atlántico con sabor a mar, con la colaboración de Café Aruba, y en otra un salto de mar y café.

La programación del aula de GALICIA SABE AMAR incluirá catas el jueves a las 13 horas, a las 17:30 y a las 19:30 horas; el viernes, a las 11:30, 12:15, 13:30, 16:30 y 18:30 horas; el sábado, a las 12, 13:30, 16:30, 18:30 y 19:30 horas; el domingo, a las 12, 13:30 y 16:30 horas.