Indra pondrá en marcha una nueva planta de producción de vehículos militares en As Pontes

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La nueva fábrica aspira a generar entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, a los que se sumarán los de la cadena de suministro

Indra ha anunciado este jueves que pondrá en marcha una nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes, con la que prevé crear en el norte de España «uno de los mayores polos industriales de plataformas terrestres de Europa«.

En concreto, la compañía ha avanzado en una nota de prensa que ha adquirido unos terrenos de más de 50.000 metros cuadrados, con una superficie construida de casi 15.000, para implantar esta nueva instalación.

Según ha subrayado, esta instalación contará con una inversión de alrededor de 18 millones de euros y aspira a generar en Galicia entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, además de puestos de trabajo indirectos en la cadena de suministro, proveedores y servicios asociados.

Está previsto que el centro de As Pontes asuma la integración de los vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas que Indra desarrollará para las Fuerzas Armadas españolas.

Este centro contará además con capacidad para «integrar, probar, validar y poner en servicio estos sistemas», así como con nuevas capacidades industriales para abordar programas de «alta complejidad» y una pista de pruebas propia que contribuirá a acelerar su ejecución y entrega.

En este contexto, la nueva planta de As Pontes se suma a la creada el pasado año en Gijón y a una tercera planta aún en proceso de selección en el corredor norte.

«Lo que estamos construyendo en el corredor norte es mucho más que una ampliación de nuestra capacidad productiva. Estamos desarrollando una nueva generación de fábricas diseñadas desde cero para integrar digitalización avanzada, automatización e inteligencia artificial, con el objetivo de situarlas entre las más eficientes y competitivas de Europa», ha defendido el consejero delegado de Indra Group, Josep María Recasens.

Solo en el ámbito de la fabricación de vehículos en el corredor norte, Indra dispondrá de capacidad de integración y producción de alrededor de 500 unidades al año. La iniciativa se enmarca, a su vez, dentro de un plan más amplio de Indra para reforzar su huella industrial en todo el territorio, siguiendo los tres corredores o ejes definidos por el Ministerio de Defensa en su Estrategia Industrial de Defensa.

En este sentido, la compañía contempla multiplicar su superficie productiva, pasando de unos 36.000 metros cuadrados a más de 154.000 metros cuadrados, mediante una inversión superior a 200 millones de euros y la creación de más de 1.000 empleos industriales directos y 1.400 puestos de trabajo de ingeniería y alta cualificación.

En este contexto, cabe recordar que precisamente este jueves As Pontes se ha despedido de las cuatro torres de refrigeración de su central térmica de carbón, un hito que marca el avance del desmantelamiento de la instalación. De hecho el alcalde confiaba en el interés de nuevas empresas a instalarse.