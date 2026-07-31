Valdoviño apela a un consumo responsable da auga ante a situación do encoro das Forcadas

Está ao 66% da súa capacidade, o nivel máis baixo dos últimos 25 anos.
O encoro das Forcadas sitúase actualmente ao 66% da súa capacidade, segundo o último informe de Augas de Galicia trasladado polo Concello de Ferrol, propietario e responsable da xestión da auga. As escasas chuvias dos últimos meses e o incremento do consumo derivado do aumento da poboación no verán sitúano no seu nivel máis baixo dos últimos 25 anos. Polo momento a situación non parece que vaia mellorar nas próximas semanas, coa previsión de escasas ou nulas chuvias, polo que atendendo ao aviso da administración xestora, o Concello de Valdoviño apela a un consumo responsable e eficiente da auga, xa que con xestos e actitudes en moitos casos sinxelos pódese contribuír de forma decisiva a reducir o consumo.
Entre estas, facer o rego das prantas e xardíns á tardiña ou amencer e empregar sistemas de rego automáticos por goteo, de modo que se aproveita a auga ao 100%. É aconsellable instalar dispositivos de aforro en billas e duchas, ou redutores de caudal para aforrar no consumo entre un 40 e un 60%. Recurrir a sistemas para evitar que se evapore a auga da piscina, como poden ser lonas reduce a auga consumida nun 10% e reparar as billas ou duchas que goteen ou cambialas por sistemas monomando aforra unha media de 170 litros ó mes.
En materia de aseo persoal, empregar un vaso ó lavar os dentes; encher a pileta axeitadamente para lavar a cara, as mans ou afeitarse, ou non deixar a billa aberta pode aforrar ata 12 litros por minuto. Ducharse no canto de bañarse e pechar a billa namentres un se enxabona aforra de media 150 litros. Instalar unha cisterna de doble pulsador permite unha rebaixa no consumo de ata o 50%.
Nas tarefas domésticas, empregar o lavavaixelas e a lavadora coa carga chea e no programa adecuado reduce o consumo nun 40%; utilizar un caldeiro con esponxa para lavar o coche en lugar da mangueira permite aforrar 50 litros no lavado e algo tan sinxelo como poñer unha xarra na neveira no canto de deixar a billa aberta para enfriar a auga permite aforrar unha media de 12 litros por minuto.
Así mesmo, pídese un uso mínimo das duchas das praias.