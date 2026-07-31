La APFSC invertirá cerca de 20 millones de euros en sus puertos durante el próximo año

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El grueso del presupuesto se destinará en 2027 a la red ferroviaria y la mejora de la operatividad en los muelles.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao cuenta ya con un plan de inversiones para el próximo ejercicio. El consejo rector de Puertos del Estado aprobó, por unanimidad, validar la propuesta presentada por el organismo portuario para el periodo 2026-2030 que contempla una anualidad de 19,7 millones de euros para el 2027. El grueso de las partidas estará des- tinado a la mejora de las infraestructuras, especialmente las relacionadas con el ferrocarril, así como a reforzar la seguridad.

La mayor partida prevista está destinada a la ejecución de los trabajos para la instalación del sistema de control, mando y señalización de la red ferroviaria. A esta actuación, que contará también con Fondos Feder, la Autoridad Portuaria destinará el próximo año 5,8 millones de euros y está previsto que las obras concluyan a lo largo del 2027. Se trata de unos trabajos que mejorarán el actual sistema, reforzando su fiabilidad y facilitando el mantenimiento. De este modo, el Puerto contará con una instalación que permitirá gobernar la totalidad de la red ferroviaria interior de la Autoridad Portuaria. Se trata de una de las actuaciones complementarias del acceso ferroviario al puerto exterior que también cuenta con una partida de 4,9 millones de euros para el próximo ejercicio. Aunque las obras de la conexión ferroviaria está previsto que finalicen este año 2026, en el 2027 se prevé el devengo de la liquidación de las obras y de los trabajos vinculados a su puesta en servicio.

También en el 2027 está previsto que el organismo portuario que preside José Antonio Álvarez acometa la parte comprometida por la Autoridad Portuaria en el convenio firmado con ADIF para el acondicionamiento del ramal desde el puerto hasta la estación de tren en los terrenos que pertenecen al gestor de infraestructuras ferroviarias. Aunque el promotor es ADIF, la Autoridad Portuaria asume el coste que supone la dotación del tercer hilo para hacer posible la circulación en ancho métrico. A esta actuación se destinan 2,2 millones de euros.

Otras actuaciones

Además de las inversiones relacionadas con la red ferroviaria, hay otras dos actuaciones destacadas para el próximo año. Una de ellas permitirá mejorar los muelles con la adquisición de dos nuevos sistemas de amarre activo para el puerto exterior, así como la renovación de defensas en el muelle Fernández Ladreda del puerto interior de Ferrol. El importe total es de 4,3 millones de los que 1,8 corresponden a la anualidad del 2027.

Asimismo se destinarán 1,4 millones al desarrollo e implantación del sistema de seguridad y plataforma de gestión y control integrada de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.