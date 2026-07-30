Galicia busca consolidarse como uno de los grandes destinos para la música en directo

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Concertos do Xacobeo: la banda sonora de una Galicia que conquista visitantes los doce meses del año, están impulsados por Turismo de Galicia.

Galicia ha dejado de ser únicamente un destino asociado a la naturaleza, gastronomía o al Camino de Santiago. En los últimos años, la comunidad gallega se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música en directo en el sur de Europa gracias a un modelo singular: los Concertos do Xacobeo, un programa impulsado por la Xunta de Galicia que convierte cada año cientos de escenarios, desde grandes ciudades hasta pequeñas villas, en una red cultural capaz de atraer a más de 1,5 millones de espectadores.

Lejos de concentrar la oferta en pocos festivales multitudinarios, Concertos do Xacobeo, construye un calendario que recorre toda la geografía gallega a lo largo de los doce meses del año. El resultado es una programación plural, abierta a todos los públicos y estilos musicales, que reúne artistas internacionales, grandes figuras nacionales y una importante presencia de talento gallego. La música se convierte así en un instrumento de promoción turística, dinamización económica y cohesión territorial.

Tras un primero semestre en el que Galicia acogió algunas de las grandes citas del panorama musical español (como Resurrection Fest y O Son do Camiño), la programación en esta segunda mitad de 2026, a partir de agosto, uno de los momentos más intensos del año. Durante cinco meses, festivales consolidados, ciclos especializados y conciertos en espacios patrimoniales continúan llevando actividad cultural a decenas de municipios, prolongando la llegada de visitantes más allá de la temporada alta y favoreciendo la desestacionalización del turismo, además de dinamizar a la población autóctona con una oferta atractiva y de la mejor calidad.

El calendario arranca con la celebración de una nueva edición del SonRías Bajas, en Bueu, una de las grandes referencias del verano gallego, que vuelve a convertir as Lagoas en un punto de encuentro para miles de personas alrededor de la música independiente. Al mismo tiempo, la programación se extiende por toda la costa atlántica con propuestas tan singulares como el Festival Sinsal SON Estrella Galicia, que transforma la isla de San Simón en un escenario único, o el Noia Harp Fest, una cita internacional que sitúa Galicia como referente internacional de la música de arpa.

La primera semana de agosto ejemplifica perfectamente la diversidad que define los Conciertos del Xacobeo de la Xunta de Galicia. Mientras el Galicia Clarinet Fest, en Lalín, reúne estudiantes, maestros e intérpretes de distintos países alrededor de la música clásica y contemporánea, A Coruña celebra una nueva edición del Festival Noroeste Estrella Galicia, la 39ª, convirtiendo playas y espacios urbanos en un gran escenario al aire libre con acceso gratuito para millares de asistentes.

También durante estas semanas continúa la intensa actividad de Costa Feira, en Sanxenxo, que reúne algunas de las principales figuras de la música latina y del pop internacional; el ciclo Orballo Cultural, que sigue llevando conciertos a diferentes localidades gallegas; o la programación del Náutico de San Vicente, en el Grove, convertido en uno de los espacios más reconocidos de toda España para la música en directo por su propuesta íntima y por la calidad de los artistas que pasan cada temporada por su escenario.

Uno de los grandes valores del programa reside precisamente en esa capacidad para combinar formatos muy diferentes. Grandes festivales capaces de atraer decenas de miles de personas conviven con ciclos de pequeño formato, propuestas familiares, conciertos en espacios históricos, iniciativas vinculadas al patrimonio natural o encuentros especializados que enriquecen la oferta cultural gallega y amplían el perfil de los visitantes.

GALICIA, UN DESTINO MUSICAL MODERNO, CREATIVO Y ABIERTO AL MUNDO

Esta diversidad se traduce también en un importante impacto económico. Cada concierto activa una amplia cadena de valor en la que participan establecimientos hosteleros, hoteles, empresas de transporte, comercio local, servicios técnicos, productoras, profesionales de la comunicación y múltiples empresas auxiliares. El efecto multiplicador de la actividad cultural se extiende así por todo el territorio, generando oportunidades en localidades de muy distinto tamaño y contribuyendo al desarrollo económico de numerosas comarcas.

Al mismo tiempo, Concertos do Xacobeo refuerza la imagen de Galicia como un destino moderno, creativo y abierto al mundo. La celebración de conciertos en playas, islas, espacios patrimoniales, pazos, auditorios o plazas históricas ofrece una experiencia que va mucho más allá de la propia actuación musical, integrando cultura, paisaje, gastronomía y patrimonio en un mismo producto turístico.

La programación continúa a lo largo de agosto con nuevas citas que consolidan esta filosofía, manteniendo la actividad cultural sin interrupción y convirtiendo Galicia en uno de los territorios europeos con mayor concentración de festivales y conciertos durante el verano.

A medida que avanza el calendario, Concertos do Xacobeo demuestran que la música en Galicia no finaliza con el verano. Por el contrario, el programa prolonga la actividad cultural durante el otoño y el invierno con una oferta distribuida por todo el territorio que permite mantener vivo el flujo de visitantes y consolidar un modelo turístico basado en la calidad y en la desestacionalización.

A finales de agosto, el protagonismo recae sobre una de las citas más consolidadas de la programación estival: el Río Verbena Fest, que convierte Pontevedra en un punto de encuentro para millares de aficionados al indie, al pop y al rock estatal. Con el paso de las ediciones, el festival se consolidó como una de las grandes referencias del verano gallego, atrayendo un público diverso y generando un importante impacto en la hostelería, en el comercio y en los establecimientos turísticos de la ciudad.

Pocos días después, la programación continúa con festivales que representan a la perfección la identidad plural de los Concertos do Xacobeo. O Revenidas, en Vilaxoán de Arousa, combina música, cultura marinera y compromiso social en un formato único que forma parte de la identidad cultural das Rías Baixas.

Al mismo tiempo, propuestas como Recorda Fest, en A Coruña, continúan reforzando la posición de la ciudad como una de las grandes capitales musicales del noroeste peninsular, reuniendo artistas de primer nivel en un evento que crece edición tras edición.

Septiembre mantiene esa intensa actividad con un calendario en el que conviven grandes festivales urbanos e iniciativas de carácter más especializado. O Caudal Fest, en Lugo, reafirma la posición de la ciudad como una de las referencias de la música en directo en Galicia gracias a un cartel capaz de atraer visitantes procedentes de toda España. Por su parte, WOS Festival, en Santiago de Compostela, continúa proyectando internacionalmente la imagen de una Galicia innovadora y vanguardista a través de las músicas electrónicas y de la creación contemporánea, convirtiéndose en uno de los encuentros culturales más reconocidos de su ámbito en Europa.

En esas mismas fechas, la programación llega también a otros escenarios singulares a través de ciclos como Son & Mar que continúa vinculando música electrónica, remember o urbana y patrimonio litoral; Pulsacións Sonoras, que apuesta por formatos de proximidad; o nuevas citas de Orballo Cultural, reafirmando la vocación descentralizadora de un programa que entiende que el acceso a la cultura debe llegar a todo el territorio.

Con la llegada del otoño, lejos de disminuir, la actividad musical se mantiene con propuestas que prolongan la vida cultural de las ciudades y villas gallegas. El festival Maré, en Santiago de Compostela, convierte a la capital gallega en un punto de encuentro para las músicas de raíz y las creaciones llegadas de diferentes culturas del mundo, reforzando una de las líneas estratégicas de los Concertos do Xacobeo: promover el diálogo entre tradición y contemporaneidad.

En los últimos meses del año, el calendario continúa con iniciativas como el ciclo Underfest Xacobeo, en Vigo, que consolida la ciudad como una referencia para los públicos interesados en las nuevas tendencias de la música internacional. El festival destaca por ofrecer una experiencia próxima, distribuida por diferentes espacios urbanos y con una programación que combina artistas emergentes y nombres ya consolidados de la escena independiente.

También Coruña Sounds contribuye a extender la actividad musical más allá de la temporada estival, con una programación que lleva a la ciudad grandes conciertos de artistas nacionales e internacionales, fortaleciendo el papel de A Coruña como una de las principales capitales musicales del país y ampliando el impacto económico del sector cultural durante buena parte del año.

De este modo, el calendario de Concertos do Xacobeo en lo que resta de año reunirá algunas de las figuras más relevantes de la música nacional, internacional y gallega, como bandas y artistas como Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo, Dorian, Dani Fernández, Viva Suecia, Arde Bogotá, Carolina Durante, Love of Lesbian, Sen Senra, Baiuca, Judeline, Rusowsky, Luz Casal o Hoodoo Gurus, confirmando la diversidad estilística y la excelencia artística que caracterizan al programa impulsado por la Xunta de Galicia, con una oferta que abarca desde el indie el rock y el pop hasta la música electrónica, la urbana, el folk, la clásica o los sonidos de raiz.

LA MÚSICA, UN MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA GALICIA

Esta continuidad de la programación constituye uno de los elementos diferenciales de los Concertos do Xacobeo. Más allá de la relevancia artística de cada cita, el verdadero valor del programa reside en su capacidad para distribuir actividad económica y cultural durante doce meses consecutivos, generando oportunidades para promotores, empresas técnicas, profesionales del espectáculo, productores, compañías audiovisuales, establecimientos hosteleros, alojamientos turísticos y pequeños negocios locales.

Al mismo tiempo, el programa refuerza el ecosistema musical gallego al favorecer la convivencia entre artistas internacionales, figuras consolidadas del panorama estatal y una destacada representación de músicos gallegos, que encuentran en estos escenarios una plataforma privilegiada para proyectar su trabajo delante de públicos cada vez más amplios.

Esta combinación de excelencia artística, diversidad de estilos e implantación territorial explica que los Concertos do Xacobeo de la Xunta de Galicia se hayan convertido en uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la comunidad. Su modelo ve mucho más allá del patrocinio de conciertos: construye una red que conecta cultura, turismo, patrimonio, economía e identidad territorial, haciendo de la música un motor de desarrollo sostenible.

Con más de 1,5 millones de asistentes cada año, más de 185 eventos repartidos en más de 75 localidades y una capacidad demostrada para atraer visitantes de dentro y de fuera de Galicia, los Concertos do Xacobeo continúan consolidando la comunidad como uno de los grandes destinos para la música en directo.

Un proyecto que confirma que la cultura no solo emociona y crea experiencias memorables, sino que también impulsa el territorio, fortalece el tejido económico y proyecta la imagen de una Galicia dinámica, contemporánea y conectada con el mundo.