Regresaron a su base de Ferrol la «Blas de Lezo» y el BAC «Patiño» tras participar en el «Despliegue Atlántico 26»

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La fragata ‘Blas de Lezo’ (F-103) y el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Patiño’ (A-14) , ambos pertenecientes a la 31 Escuadrilla de Superficie regresaron en la mañana de este miércoles a su base en Ferrol tras finalizar su participación en el Despliegue Atlántico 26, una operación que se ha desarrollado entre el 30 de mayo y el 29 de julio y que ha permitido a ambas unidades mantener una intensa actividad operativa y de adiestramiento en el Atlántico Norte.

Durante este despliegue, los buques han permanecido integrados en el ESG (Expeditionary Strike Group), participando en diversos ejercicios y actividades de cooperación con unidades aliadas. Entre ellos destacan el ejercicio FLEETEX y el INR250, además de su integración en el CTF Atlántico, en la que ha supuesto la primera ocasión en la que esta fuerza ha sido activada.

El despliegue ha permitido asimismo reforzar la interoperabilidad y los lazos de cooperación con las marinas de los países aliados y socios, mediante las visitas realizadas a diferentes puertos del Atlántico Norte, entre ellos Norfolk, Nueva York, Newport, Halifax y Reikiavik.

A lo largo de estos dos meses de actividad, las dotaciones de la ‘Blas de Lezo’ y del ‘Patiño’ han afrontado un exigente programa operativo, contribuyendo a la presencia marítima de España en el Atlántico y participando junto a unidades de otras naciones en escenarios de adiestramiento de alta intensidad.

El regreso a Ferrol pone fin a un despliegue de aproximadamente dos meses, durante el que ambas unidades han demostrado una vez más su elevado grado de preparación, disponibilidad e interoperabilidad con las fuerzas navales aliadas, consolidando la contribución de la Armada a la seguridad colectiva en el ámbito atlántico.

A bordo de la «Blas de Lezo» se encontraba el Comandes, el capitán de navío ferrolano Jesús González-Cela Franco, que participó en los ejercicios del «Despliegue Atlántico» desde un primer momento.

Con su llegada a Ferrol, las dotaciones de la ‘Blas de Lezo’, al mando del capitán de fragata Santiago Santamaría Reyero y del ‘Patiño’, al mando del también capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría, culminan así una intensa singladura que ha combinado operaciones, ejercicios multinacionales y actividades de cooperación, fortaleciendo la presencia y el compromiso de España con sus aliados en el Atlántico Norte.