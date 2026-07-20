La fragata «Álvaro de Bazán», con base en Ferrol, lanza un misil antibuque Harpoon en un ejercicio liderado por EE.UU.

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La fragata «Álvaro de Bazán» (F-101), perteneciente a la 31 Escuadrilla de Superficie con base en Ferrol, lanzó un misil antibuque Harpoon en el ejercicio Rimpac, liderado por la Marina estadounidense.

«Desde el Pacífico, la F-101 demuestra que la preparación es nuestra mejor arma«, ha valorado la Armada española a través de redes sociales.

La Armada ha puesto a prueba la capacidad de combate de la «Álvaro de Bazán» en aguas del Pacífico próximas al archipiélago de Hawái, en el marco de este ejercicio Rimpac en el que participan una treintena de países.

«El lanzamiento de un misil Harpoon en el ejercicio Rimpac refleja el nivel de su dotación siempre lista para demostrar que estamos entre los mejores», subraya la Armada.