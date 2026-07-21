Inaugurada en el Museo Naval de Ferrol la muestra de 17 reproducciones de cuadros de Ferrer Dalmau

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En el Museo Naval de Ferrol se ofrece una magnífica exposición, «Imágenes de la Historia» en la que se recogen 17 reproducciones en color y alta resolución de famosos cuadros pintados al óleo por el artista Augusto Ferrer Dalmau «El pintor de las batallas», que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas. Muestra organizada por el propio museo y la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, que ha cedido esta colección para su exhibición en la ciudad departamental.

El acto oficial de inauguración tuvo lugar este martes, día 22, a las doce y media de la mañana. En la sala de exposiciones se encontraban junto con el Almirante del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar; el alcalde de Ferrol y presidente de la comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey Varela y el presidente de la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau S.A.R. Pedro de Borbón Dos Sicilias y de Orleáns, duque de Calabria. Asimismo asistieron al acto el director del Museo Naval de Madrid, CN Juan Escrigas Rodríguez; el director del Museo Naval de Ferrol, CF Juan Gómez Corbalán, y el Delegado del Ministerio de Defensa, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; el director del Archivo Militar de Ferrol, coronel del Ejército de Tierra Juan Carlos e Andrés Domínguez; así como diversos mandos de la Armada y del Ejército de Tierra. Por parte de la Fundación, asistieron también el vicepresidente, Ángel Soria Vaquerizo; Juan de Dios Ruano Díaz, patrono; y el director general Alejandro Ferrer-Dalmau Socias, así como la comisaria de la exposición, la doctora en Historia del Arte y académica María Fidalgo Casares.

También se encontraba en el acto el empresario filipino-español Diego Castillejo Preysler, que dejó en depósito el cuadro «La naval» de Ferrer-Dalmau al Museo Naval de Madrid y a su vez cedido al Museo naval de Ferrol, cuadro que se expone en la muestra «Imágenes de la Historia», así como la portavoz del grupo popular María del Carmen Pieltain; el presidente de la SAF, Ricardo Díaz-Casteleiro Romero y diversas representaciones de la vida social, vecinal y cultural de Ferrol

«Aunar arte e historia»

En primer lugar tomó la palabra el director del Museo Naval de Ferrol, capitán de fragata Juan Gómez Corbalán, quien tras saludar a las autoridades e invitados y agradecer a la Fundación la cesión de las reproducciones de los cuadros de Ferrer-Dalmau señaló que «Tal y como recoge el nombre de la Fundación, Arte e Historia, este Museo Naval también trata de aunar esos dos aspectos y creo que con esta exposición lo hemos logrado. Qué mejor forma de contar la Historia de España que a través de esta muestra de cuadros del reconocido “pintor de Batallas” Don Augusto Ferrer-Dalmau».

Se refirió a las palabras que dedicó a Ferrer-Dalmau «mi paisano, el escritor y miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez Reverte ha dicho de él: “Nadie pinta en España con tanta honradez y con tan admirable ausencia de complejos como Augusto Ferrer-Dalmau. Lo que en otros países es natural, pintores de batallas que fijan en sus lienzos la historia y la memoria de sus respectivas naciones, aquí resulta doblemente asombroso: por lo insólito del empeño y por la espléndida belleza del resultado. Eso convierte a Ferrer-Dalmau y su obra singular, extraordinaria, en algo especialmente raro. Y, como tal, precioso. Sus cuadros son escenas, retratos, claves necesarias para ilustrar nuestro pasado. Para recordar y reflexionar. Para comprender mejor, así, nuestras miserias, nuestras tragedias y nuestra grandeza”.

«Una visión rigurosa, emocionante y divulgativa»

En el turno de palabras le correspondió seguidamente al Presidente de la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, SAR Pedro de Borbón-Dos Sicilias.

«Es para mi un honor inaugurar junto al director del Museo nava de Ferrol esta exposición que conjuntamente hemos organizado y que tiene como máxima acercar al público la historia de España a través del arte de nuestro Fundador y Pintor de Batallas , Augusto Ferrer-Dalmau, ofreciendo una visión rigurosa, emocionante y divulgativa de algunos de los episodios y personales mas relevantes de nuestro pasado.

Tras destacar que la exposición cuenta con una obra original cedida por Diego Castillejo Preysler «aquí presente que representa uno de los muchos combate navales librados en aguas de Filipinas en el año 1646, en los que las fuerzas españolas repelieron varios ataques de fuerzas holandesas que intentaban invadir Manila , capital de la Capitanía General de Filipinas» SAR destacó lo que persigue la exposición «Rendir homenaje y difundir el conocimiento de la historia de España. Invitar a la reflexión sobre el legado de los acontecimientos y personales que han configurado la identidad de España y su influencia en la sociedad actual. Transmitir la dimensión humana de la historia convirtiendo al visitante en testigo de las emociones, sacrificios, victorias y derrotas representadas en cada obra. Poner en diálogo arte e historia, complementado las pinturas con esculturas históricas que enriquecen las experiencia expositiva».

Finalizó sus palabras indicando que «con la confianza de que serán muchos los años que continuareis sirviendo con honor a España y al Rey, quiero transmitiros nuestro más sincero agradecimiento a todos los oficiales, suboficiales y al personal de marinería y tropa , que formais parte de la dotación de este Museo naval de Ferrol«.

El director del Museo Naval de Madrid, el capitán de navío Juan Escrigas Rodríguez, tomó la palabra y fue un derroche de ferrolanismo, un recordar los inicios y el momento actual del Museo Naval de la ciudad departamental, y la labor que viene desarrollando y felicitándose por haber logrado que la muestra que se inauguraba fuese una realidad.

Cerró el turno de intervenciones el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien destacó la importancia que tiene para Ferrol el contar con un museo como el Naval en donde se ofrece arte, cultura e historia.

Recordó la historia militar en Ferrol y como hace trescientos años se nombró a Ferrol como capital del Departamento Marítimo del Norte, llegando a la ciudad actual y en como la Armada y Ferrol están unidos.

Agradeció el que desde el Museo naval se pueda ofrecer esta magnífica exposición, no solo a los ferrolanos sino a los miles de visitantes que llegarán a Ferrol en estos meses de verano y felicitó a la Armada y a la Fundación Ferrer-Dalmau por llegar a un buen fin, la magnífica exposición, «Imágenes de la Historia».

Y ya para terminar la comisaria de la exposición, la ferrolana María Fidalgo Casares, ofreció un pequeño resumen de la muestra fijándose en tres de las fotografías en color de las 17 que figuran en la exposición, dos muy marineras, referentes a la llegada de Colón a las Indias, y una tercera dedicada al ferrolano Alonso Pita da Veiga, héroe de la batalla de Pavía.

María mostró sus dotes en el campo de la Enseñanza y atrajo la atención de los asistentes siendo premiada con aplausos al final de su intervención.

AUGUSTO FERRER DALMAU

Nacido en Barcelona en 1964 en el seno de una familia de la burguesía catalana. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Sarriá, demostrando desde su infancia un talento innato para el dibujo y carácter soñador. Trabajó como diseñador textil a finales de la década de 1980 para distintas firmas, manteniendo siempre viva su vocación por la pintura al óleo.

La forja de su estilo realista y academicista y, en gran medida, su pasión por la Historia y la milicia le consagrará como el pintor español más importante en el ámbito de la historia militar de las últimas décadas, siendo autor de cientos de cuadros que reflejan un entusiasmo por todos los aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas españolas, con gran atención al detalle, naturalismo y colorido.

Creador de la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, para promover la cultura y el arte, desarrolla numerosos proyectos, y edita la revista FD Magazine. A lo largo de su dilatada trayectoria profesional y artística ha recibido innumerables honores, títulos y condecoraciones. Entre otros, es doctor “honoris causa” por la Universidad CEU San Pablo y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (Sevilla), de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes (Cádiz), y de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares (ACAMI). Ha estado presente en varias operaciones en conflictos militares internacionales, haciendo bocetos, tomando apuntes y pintando magistrales cuadros.

Además de en colecciones particulares, su inmensa obra puede admirarse en múltiples museos, acuartelamientos y diversas instituciones nacionales e internacionales, realizando también exposiciones individuales en diversos países y centros oficiales.