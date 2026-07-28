Este miércoles llegan a su base ferrolana la «Blas de Lezo y el BAC «Patiño» tras participar en la operación «Despliegue Atlántico 26»

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Tras casi dos meses de navegación participando en ejercicios de adiestramiento en alta mar durante la operación ‘Despliegue Atlántico 26’ en la mañana de este miércoles regresan a su base en el Ferrol la fragata «Blas de Lezo« (F-103) y el Buque de Aprovisionamiento de Combate «Patiño» (A-14) pertenecientes a las 31 Escuadrilla de Superficie.

Ambos buques , el primero al mando del capitán de fragata Santiago Santamaría Reyero y el «Patiño» al mando del también capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría, atracarán en la zona de Navantía y en los muelles las dotaciones serán recibidas por sus familiares y amigos.

A bordo de la «Blas de Lezo» se encuentra el Comandes, el capitán de navío ferrolano Jesús González-Cela Franco, que participó en los ejercicios del «Despliegue Atlántico» desde un primer momento.