Este miércoles llegan a su base ferrolana la «Blas de Lezo y el BAC «Patiño» tras participar en la operación «Despliegue Atlántico 26»

28 julio, 2026 Dejar un comentario 108 Vistas

La «Blas de Lezo» y el «Patiño» junto a otros buques españoles en el «Despliegue Atlántico 26»

Tras casi dos meses de navegación participando en ejercicios de adiestramiento en alta mar durante la operación ‘Despliegue Atlántico 26’ en la mañana de este miércoles regresan a su base en el Ferrol la fragata «Blas de Lezo« (F-103) y el Buque de Aprovisionamiento de Combate «Patiño» (A-14) pertenecientes a las 31 Escuadrilla de Superficie.

Ambos buques , el primero al mando del capitán de fragata Santiago Santamaría Reyero y el «Patiño» al mando del también capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría, atracarán en la zona de Navantía y en los muelles las dotaciones serán recibidas por sus familiares y amigos.

A bordo de la «Blas de Lezo» se encuentra el Comandes, el capitán de navío ferrolano Jesús González-Cela Franco, que participó en los ejercicios  del «Despliegue Atlántico» desde un primer momento.  

 

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