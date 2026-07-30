Agenda para este viernes, día 31 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL JUEVES-«Si ves a un igual sometido, levántalo, ofrécele tu hombro fuerte.” (San Ignacio de Loyola)

–-Quedan 153 días para finalizar el año

LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de los Santos Ignacio de Loyola (fundador de la Compañía de Jesús) y Segundo.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 31 de julio?..Cáncer.

TAL DÍA COMO HOY

-(1854)-Nació en Ferrol José Canalejas Méndez. Presidente del consejo de ministros 1910-1912. Asesinado por un anarquista.

-(1883)- Nació en Ferrol Federico Landrove Moiño. Fue el primer alcalde republicano de la ciudad de Valladolid, tomó posesión de su cargo el 14 de abril de 1931..

-(1914)- Nació en Mugardos José Rubia Barcia, falleció en 1997. Profesor y poeta.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

Este viernes 31 de julio en Ferrol se espera un día parcialmente soleado con temperaturas agradables entre los 18°C y los 24°C, acompañado de un estado de la mar tranquilo con olas que no superarán el metro de altura.

Pronóstico del Tiempo (Tierra)

Temperaturas: Mínima estable de 18°C y máxima en torno a los 24°C.

Cielo: Predominarán las nubes y claros. Puede haber intervalos más nubosos a mitad del día o a primeras horas de la mañana, con una probabilidad muy baja de lloviznas débiles y aisladas (inferior al 20%).

Viento: Soplará del norte y nordeste, con velocidades medias de 15 a 22 km/h y algunas rachas moderadas por la tarde que podrían alcanzar los 35 km/h.

Índice UV: Máximo de 5 (Moderado) a 8 (Muy Alto) en las horas centrales del día. Se recomienda protección solar si vas a estar al aire libre.

Estado de la Mar y Playas

Según la predicción costera de la AEMET y los datos de MeteoGalicia para la zona de Ferrolterra:

Oleaje: Predominio de rizada a marejadilla mar adentro. En las playas exteriores (como Doniños o San Xurxo) el oleaje será moderado por la mañana bajando a débil por la tarde, con una altura de ola significativa de entre 0,3 y 0,7 metros.

Viento en costa: Componente Norte o Nordeste de fuerza 2 a 3, arreciando localmente a fuerza 4 por la tarde en zonas abiertas.

Temperatura del agua: Rondará los 17°C.

Horario de Mareas en Ferrol (Hora local)

Marea baja (Bajamar): 00:06 h (0,78 m) y 12:15 h (0,83 m).

Marea alta (Pleamar): 06:15 h (3,47 m) y 18:26 h (3,71 m)

UNIDAD MÓVIL DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy en A Capela, delante de la cada del Concello. De 16.00 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión informativa de Cultura, Deportes, Festas, Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol. (Sala de comisiones).

19.00h.- El teniente alcalde, Javier Díaz, asiste a las semifinales de la LXXII edición de la Copa Calleja. Casino Ferrolano-Tenis Club (rúa Alonso López, 11).

EN LO DEPORTIVO

En Narón

Hoy viernes 31 de Julio, se celebra el Acuatlón Cidade de Narón – Campeonato Xunta de Galicia . El evento tendrá lugar en el Paseo Marítimo de Xuvia a partir de las 18.00 horas.

La competición acogerá a atletas de diversas categorías, incluyendo: benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y júnior.

Los recorridos serán en tramos de 100 a 500 metros (natación) y de 500 a 2.500 (atletismo), en función de la categoría. Además, habrá una carrera a pie no competitiva para prebenjamines.

El precio de las inscripciones será de:

– Cadete, Juvenil y Júnior: 3 euros

– Benjamín, Alevín, Infantil: gratuita

MERCADO MEDIEVAL EN FERROL

Hasta el 3 de agosto , el Mercado Medieval de Ferrol transformará en el Paseo marítimo de la ciudad naval en un auténtico escenario de la Edad Media. Durante cinco días, artesanos, mercaderes, músicos y personajes de época llenan la zona marítima de color y ambiente, ofreciendo un completo programa de espectáculos, animación, gastronomía y actividades para toda la familia.

FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Ortigueira

El municipio de Ortigueira celebra sus fiestas patronales en honor a Santa Marta hasta hoy viernes, 31 de Julio.

Finalmente, hoy viernes 31 se celebrará el tradicional Día da Xira. El sonido de las gaitas amenizará la zona de Morouzos desde las 12:00 h gracias a los gaiteiros del lugar. Para despedir las fiestas patronales por todo lo alto, la última noche ofrecerá una doble propuesta a partir de las 23:00 h: primero con la actuación del Dúo La Hora Bruja en el Cantón y, seguidamente, con el fin de fiesta en la Alameda a cargo de DJ Brunokavi.

En Ares

Fiestas religiosas en honor a la Virxe do Carme que se celebran en la localidad de Ares desde el 30 de Julio al 2 de Agosto.

Hoy viernes 31, la jornada volverá a contar con tirolina gigante en el mismo horario.

A las 13.00 horas el Parque Rosalía acogerá una Fiesta Gastronómica con sardinas, mejillones y bolas de tixola.

A las 19.00 horas el humorista David Perdomo dará lectura al pregón y a las 19.30 horas arrancará el encierro taurino. A las 19.30 horas continuará la sardiñada con animación de la charanga Louband.

Sábado 1 de Agosto, comenzará el festejo a las 09.30 horas con la alborada a cargo del grupo Trouleada. La tirolina gigante estará nuevamente abierta de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. También a las 11.00 horas dará inicio la búsqueda del tesoro.

A las 16.30 horas habrá cucañas con permios y a las 19.00 horas la batucada Kilomberos de Montealto animará la fiesta. A las 23.00 horas el grupo Assia ofrecerá un concierto. A las 01.30 horas dará inicio el espectáculo musical con disco móvil CDC.

Domingo 2, a las 10.00 horas el disparo de 21 bombas de palenque anunciará el inico de la fiesta. A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a la Virxe do Carmen, cantada por el Coro Bel Canto, seguida de la tradicional procesión con A.C. Xábrega, la traca y la actuación de la Rondalla Trovadores.

A mediodía comenzará el pasabares de cantos de taberna con Feroces da Galgueira, No Cómbaro, Airiños do Eume, Silbarda y De Kanfurnada.

Llegada la tarde, continuarán los cantos de taberna. A partir de las 19.00 horas la charanga DGT amenizará el pasacalles y a las 20.00 horas se podrá disfrutar con el baile regional y moderno con Areas do Mar y Narón Kids. A las 22.30 horas la orquesta Panorama City amenizará la verbena.

En Cabanas

El municipio de Cabanas celebra su fiesta en honor a Santa Marta. Los asistentes podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión. (Paseo de A Magdalena).

Hoy viernes 31, a las 16.30 horas gran Fiesta Infantil con hinchables, fiesta de la espuma y mucha diversión para los más pequeños.

Por la noche, actuaciones musicales de Adrián Gold, DJ Goro y DJ Wenry.

Sábado 1 de Agosto, a partir de las 21.30 horas actuaciones en directo de The Broken Peach, The Women Boss, Trío Tal para Cal y Virtual Proyect.

Domingo 2, se disputará la XXXIII Cross Popular do Piñeiral de Cabanas. La sesión vermú la amenizará Álex y desde las 15.00 horas habrá comida popular (25€) a base de empanada, paella, churrasco, vino, cerveza, postre y café.

En Cariño

La parroquia de Sismundi celebra sus festejos patronales en honor a la Virxe do Carme entre el 31 de julio y el 2 de agosto.

La programación arrancará formalmente hoy viernes 31 de julio a las 12:00 horas con el tradicional estallido de 21 bombas de palenque que anunciarán el inicio de las celebraciones.

La programación comenzará el sábado 1 de agosto con un alegre pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas San Xiao do Trebo. A las 13:00 horas se oficiará la Misa Solemne seguida de la habitual procesión religiosa, tras la cual dará comienzo la sesión vermú amenizada por el Grupo Antha. La música continuará por la noche, ya que el propio Grupo Antha volverá a subirse al escenario a partir de las 22:00 horas para poner ritmo a la gran verbena.

Para cerrar los festejos, el domingo 2 de agosto se celebrará la tradicional Xira Campestre con la actuación musical de Nordeste Callado durante la jornada. La despedida definitiva de las fiestas llegará a partir de las 21:00 horas con la animada verbena cuyo broche final correrá a cargo del Dúo Crazy.

En Cedeira

La parroquia de Esteiro, en el municipio de Cedeira, se viste de gala para celebrar sus tradicionales fiestas en honra a San Félix. Los festejos se llevarán a cabo durante el fin de semana del 31 de Julio al 2 de Agosto, ofreciendo una programación que combina la gastronomía popular, los actos religiosos y las verbenas musicales.

Hoy viernes 31 de Julio, el inicio de las fiestas estará marcado por el sabor tradicional gallego. A partir de las 20:00 horas, se celebrará una Gran Sardinada para todos los asistentes. Una vez finalizada la cena, comenzará la gran Verbena, la cual estará amenizada por las actuaciones musicales del Dúo D’vicio y las mezclas de DJ Luis Jorr.

Sábado 1 de Agosto, La jornada del sábado comenzará con los actos religiosos. A las 13:30 horas tendrá lugar la Misa Solemne, la cual contará con el acompañamiento de la coral «Virxe do Mar». Al término de la eucaristía, los asistentes podrán disfrutar de la Sesión Vermú, que estará animada por el dúo Venegüay.

Por la noche, la música volverá a ser la protagonista. A partir de las 22:30 horas, dará comienzo la Fiesta de la Queimada, una velada que promete prolongarse gracias a las actuaciones musicales de los dúos Venegüay y Boreal.

Domingo 2, el último día de celebraciones arrancará a las 13:45 horas con la celebración de la Misa Solemne. Al igual que el día anterior, a continuación se desarrollará la Sesión Vermú, en esta ocasión amenizada por el ritmo del dúo Caramba, cerrando las fiestas con el lema y la energía de «¡Hasta que o corpo aguante!»

En Fene

Durante los días 31 de Julio y 1 de agosto se celebra en Fene, en el Parque da Hortiña, el Festival Felicia Pop que contará con un cartel extenso de actuaciones musicales.

Hoy viernes 31 de Julio, la primera jornada del festival comenzará a última hora de la tarde para calentar motores. La música empezará a sonar a las 21.40 horas con la actuación de Bluesons, a quienes seguirá el directo de Lunamotos a las 22.35 horas. En el tramo final antes de la medianoche, concretamente a las 23.40 horas, será el turno de Radio Days. Ya entrada la madrugada, la fiesta continuará a la 01.00 horas con The Magnolias y concluirá con la enérgica presentación de The Peawees a las 02.30 horas.

El sábado 1 de Agosto, el arranque musical estará a cargo de Todo el largo verano a las 21.40 horas. Posteriormente, el escenario recibirá a Bule a las 22.40 horas y a Lolas a las 23.40 horas. La madrugada del sábado contará con la actuación de Mi Vida Rosa a la 01.10 horas, dejando el gran cierre del festival en manos de The Meows a las 02.40 horas.

Quienes deseen disfrutar de la experiencia completa pueden adquirir el abono para ambos días por un precio de 30 euros en venta anticipada o por 40 euros directamente en taquilla. Para quienes prefieran asistir un solo día, las entradas individuales tienen un coste de 25 euros de forma anticipada y de 30 euros en taquilla.

En Narón

El XXVI Oenach Atlántico en el que se recrea el escenario de una aldea celta y se reproduce la vida rural de la cultura castrexa se celebra en el Recinto do Trece, en Sedes entre el 31 de Julio y 2 de Agosto. Esta declarada fiesta de interés turístico de Galicia.

Hoy viernes 31 de Julio, dará comienzo a las 18.00 horas con la apertura de la Feria de Artesanía y Mercadiño Artesán, donde los visitantes podrán explorar una amplia variedad de productos únicos. A las 21.30 horas tendrá lugar el acto de inauguración con el encendido de luces. La jornada culminará a las 22.00 horas con la «Noite de Música Galiciana», que contará con la actuación de Abril y Lenda Ártabra.

Sábado 1 de Agosto, la Feria de Artesanía y el Mercadiño Artesán reabrirá sus puertas a las 11.00 horas. También a las 11.00 horas comenzará el Castro Miúdo, que ofrecerá actividades lúdicas para pequeños y mayores. A las 13.00 horas habrá teatro de la mano de Galeatro y a las 14.00 horas abrirá el Espazo Gastronómico con puestos de comidas con diferentes menús.

Desde las 16.00 horas se podrá disfrutar con los juegos populares en el Espazo Lúdico. La tarde continuará a las 18.00 horas con el Encontró de Bandas de Gaitas y a las 20.00 horas Fantoches Baj pondrá en escena la obra de teatro A viaxe feliz de Ramón Sanfiz.

A las 22.30 horas comenzará «Noite do Castro», recreación parateatral a cargo de los vecinos de Sedes, con la representación de «Auru Terra». A las 00.00 horas se podrán degustar liscos y chorizos.

Domingo 2, Feria de Artesanía y el Mercadiño Artesán estará abierta desde las 11.00 horas. También desde las 11.00 horas el Castro Miúdo volverá a ofrecer actividades lúdicas para pequeños y mayores, y a la misma hora se realizará una muestra de razas autóctonas «can de Palleiro. A las 12.30 horas comenzará la recreación teatral en Campa Castrexa, a cargo de los vecinos de Sedes, «Lendas castrexas». La sesión vermú dará inicio a las 13.00 horas con el concierto de Meninos do Pandeiro. A las 14.00 horas tendrá lugar el xantar popular (menú: costilla de cerdo y chorizos con cachelos, tarta de Narón, vino, agua, refrescos, café de pota y chopo de licor. Precio: 20 euros). También habrá menú infantil a base de hamburguesa de cerdo celta a un precio de 12 euros.

Desde las 16.00 horas los juegos populares regresarán al Espazo Lúdico. A las 18.00 horas Teatro dos Ghazafellos será el encargado de la actividad de teatro y a las 19.00 horas la recreación en la Campa Castrexa pondrá fin al XXVI Oenach Atlántico.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto.

– Centro Cultural «Torrente Ballester».Cerrado por obras

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h.